La Gazette de la L1 : 6e journée

Les résultats de la journée



AS Monaco 1 - 1 Nîmes Olympique

LOSC 2 - 1 FC Nantes

Angers SCO 0 - 0 Toulouse FC

Montpellier Hérault SC 1 - 0 OGC Nice

Stade de Reims 0 - 0 Dijon FCO

AS Saint-Étienne 2 - 1 SM Caen

RC Strasbourg Alsace 3 - 1 Amiens SC

Stade Rennais FC 1 - 3 Paris Saint-Germain

EA Guingamp 1 - 3 Girondins de Bordeaux

Olympique Lyonnais 4 - 2 Olympique de Marseille

Le Classement en relief

Les gestes

Le retour plein de caractère de Marquinhos suite à sa perte de balle pour tacler la frappe cadrée du Rennais James Léa-Siliki.

La frappe de vingt-cinq mètres du Lillois Jonathan Ikoné en pleine lucarne nantaise.

Le magnifique coup franc de Kenny Lala, début de la révolte strasbourgeoise.

Le duel de gardiens de Monaco-Nîmes.

Les caviars sur corners et coup francs indirects d’Antonin Bobichon et Youri Tielemans.

La rentrée d’Aleksandr Golovin: classe balle aux pieds, supériorité technique et hargne défensive.

Le duel tout terrain entre Sofiane Diop et Sofiane Alakouch, qui font encore plus jeunes que leurs dix-huit et vingt ans respectifs...

Tanguy Ndombele qui perce la défense Marseillaise sur le but de Houssem Aouar, Ndombele qui trouve la passe lumineuse pour servir Bertrand Traoré sur le second but, Ndombele dans son ensemble.

L'action du but montpelliérain.

Le contre Montpelliérain: quatre-vingt mètres en dix-sept secondes, quatre passes, trois joueurs et un tir sur le poteau.

Les passes que d'aucuns qualifieraient de laser vers Edinson Cavani, qui frappe le montant, puis Thomas Meunier pour un but, d'un Neymar qui décidément ressemble à ce que Dominique appellerait un Beau Dix.

Le ballon laissé passé par Edinson Cavani pour Angel Di Maria, comme une passe décisive invisible.

La louche inspirée et décisive d'Andreas Cornelius dans la course de l'autre recrue bordelaise, Yann Karamoh.

En rentrant sur leur pied fort, les frappes enveloppées et parfaitement placées de François Kamano et Bertrand Traoré.

Le responsable informatique de RMC Sport s'active

à réparer la couverture réseau.









Les antigestes

Le ballon relâché de Walter Benitez, offrant la victoire aux Montpelliérains.

La banderole des supporters guingampais, à la mémoire bien courte, réclamant déjà le départ d’Antoine Kombouaré...

La défense guingampaise laissant des trous béants, puis très mal alignée sur les deux derniers buts bordelais.

La sortie de Waldemar Kita contre son entraîneur, un classique.

La mauvaise défense de Strasbourg dans sa surface, entraînant le but d'Amiens.

Les trois buts du match ASSE-Caen qui nous offrent un tiercé joga mochito: faute de main du gardien, penalty généreux et cafouillage digne du football anglais des années quatre-vingt.

La pelouse de Louis II.

Kostas Mitroglou qui vient au secours de la défense lyonnaise en contrant du postérieur une reprise dangereuse de Morgan Sanson.

Kenny Lala et Stefan Mitrovic qui se font des politesses devant leur but. Emil Krafth les en remercie.





Le match qu'il ne fallait pas rater

Le choc entre de deux des trois Olympiques (n’en déplais aux trolls de tout poil) est souvent l’affiche de la semaine. Quand le match est rythmé et ponctué par de jolis buts, il y avait un match à ne pas manquer ce week-end!

Les observations en vrac

L'en Avant de Guingamp surjoue tellement le club prématurément condamné qu'on peine à y croire. Il va encore falloir aligner une ou deux défaites bien propres pour nous convaincre.

Challenge Nicolas Dieuze: magnifique performance de Nolan Roux qui enchaîne sa quarantième journée d'affilée en tant que lanterne rouge.

Avant ASSE-Caen, Timothée Kolodziejczak déclarait: "Sur le terrain, on veut se déchirer pour notre public."Visiblement, Stéphane Ruffier l'a pris au mot...

Quatre buts refusés en trois matches à Geoffroy-Guichard avec la VAR uniquement utilisée contre elle, l'ASSE réinvente le concept d'arbitrage à la maison.

Le coin fraîcheur

La réponse de Bertrand Traoré quand on lui demande s'il était dégoûté de ne pas jouer à City. Il ne dit pas que "le coach fait ses choix et que le groupe vit bien", il répond "oui".

Lopes a propos de Marseille la saison dernière pic.twitter.com/eDYXkK48u3 — Olimas (@Olimas99) September 21, 2018

"Oui, oui, c'est bon Adil, tu nous l'a déjà raconté..."

Le championnat à l'envers

"Antoine, comme au golf, quand ça va pas, on change de club." Le message des supporters guingampais, en plus de faire un clin d'oeil à Laurent Blanc, est limpide: ils resteront fidèles à leurs couleurs. Il faut dire que tout va pour le mieux en Bretagne, même l'outsider bordelais n'ayant pu stopper la marche en avant de l'En Avant. Avec six coups sous le par, les Tiger Woods des Côtes-d'Armor continuent leur démonstration. Et le président Bertrand Desplat savoure: "Aujourd’hui, l’entraîneur comme les joueurs ont surtout besoin d’un soutien très fort du club et des supporters." Si les tribunes ne s'enflamment pas après un tel début de championnat, ce serait à n'y rien comprendre...

Un peu plus bas dans le classement, Amiens, Nantes et Caen ont confirmé un bon début de saison, les Nantais allant même jusqu'à faire le show face à la presse. Excès de confiance? En tout cas, quand le président Waldemar Kita lance au micro de Canal + que "c'est toujours difficile quand il y a des millions sur la touche", on a bien envie de lui dire de ne pas s'enflammer. Même si la philosophie de jeu de son coach, bien visible en première période, a de suite prouvé qu'elle se mariait bien à la Ligue 1, les entrants ont malheureusement montré qu'ils n'étaient pas au niveau des titulaires. Sans conséquence cette fois, l'écart avec Lille étant trop important.

La surprise vient finalement de Monaco, l'un des Petits Poucets de la division, qui se mêle à la lutte au milieu des cadors. Le bon recrutement incitait à une certaine forme d'optimisme, mais de là à tenir le rythme... Le partage des points contre Nîmes, petite déception du début de saison, confirme que les Monégasques savent adapter leur niveau à l'opposition, quelques jours après avoir maîtrisé de friables Colchoneros. Pour l'instant, et malgré une première inquiétante de la recrue Golovin, la belle histoire continue...

Le championnat vu par Twitter

Vivement l'arrivée de l'arbitrage vidéo pour arbitrer la vidéo histoire de rééquilibrer le débats. https://t.co/dv58ILZsMN — Eddy Fleck (@eddy_fleck) September 24, 2018

j’aime trop le transfert de Bernat



tout le monde savait qu’il est nul et au final bah il est nul comme prévu genre il n’y a pas eu la moindre once d’imprévu — Rayan (@rayandeuxfois) September 23, 2018

À Lyon, les supporters, c’est avant tout ça: un groupe festif amoureux de sa ville et de son club, prêt à soutenir son équipe contre vents et marées.#OLOM #KVN pic.twitter.com/7ctifZ6o9T — David Aknin ???????????????????? (@davidaknin69) September 24, 2018

Merci à Danishos Dynamitos, De Gaulle Volant, FPZ, Lucho Gonzealaise, Mik Mortsllak, Moravcik dans les prés, pipige, Utaka Souley pour leurs contributions. La compilation est de AKK rends tes sets et les lucarnes sont de Josip R.O.G. et de Tonton Danijel.