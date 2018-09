La Gazette de la L1 : 4e journée

Les résultats de la journée



Olympique Lyonnais 0 - 1 OGC Nice

Nîmes Olympique 2 - 4 Paris Saint-Germain

Angers SCO 1 - 0 LOSC

Dijon FCO 0 - 2 SM Caen

EA Guingamp 1 - 2 Toulouse FC

Stade de Reims 0 - 1 Montpellier Hérault SC

RC Strasbourg Alsace 2 - 3 FC Nantes

AS Saint-Etienne 0 - 0 Amiens SC

Stade Rennais FC 2 - 0 Girondins de Bordeaux

AS Monaco 2 - 3 Olympique de Marseille





Les gestes

Les dribbles de Jonathan Bamba et Jeff Reine-Adélaïde, qui ont animé une première période d'Angers-Lille plutôt agréable malgré l'absence de buts.

L'espèce d'aile de pigeon peu académique qui permet à l'exemplaire capitaine scoïste Ismaël Traoré d'ouvrir le score à la suite d’un corner, comme-un-symbole d'un match qui s'est moins joué sur la technique que sur la détermination.

L'arrêt de Ludovic Butelle sur penalty, pour tenir la victoire dans un match où l'arbitrage assisté n'a pas fait de cadeaux aux Angevins.

L'exquise lenteur de Clément Grenier. Son positionnement, ses passes. Était-ce la cédéfie qui l'inspirait?

Le mouvement à la barcelonaise des Rennais sur le côté gauche entre Romain Del Castillo et Clément Grenier, mal conclu par Ismaïla Sarr qui allume Maxime Poundjé sur sa ligne à bout portant alors que le but était grand ouvert.

La reprise lobée de Whabi Khazri qui fait mouche sur une longue ouverture aérienne, malheureusement refusée pour un léger hors-jeu au départ.

L'enchaînement "dessin animé" de Kylian Mbappé qui, d'un contrôle et d'une volée parfaite, transforme un ballon pas facile de Presnel Kimpembé en but, et valide la montée rageuse de ce dernier.

La demi-volée d’Ambroise Oyongo, symbole du demi hold-up réussi par les Montpelliérains à Reims.

De l'entrée de la surface de réparation, la frappe puissante et bien placée de Lucas Evangelista au fond des filets strasbourgeois.

Le corner "direct directement rentrant" d'Angel Di Maria, contre qui on ne laisse pas son premier poteau vide impunément.

Le sauvetage sur sa ligne de Gaëtan Laborde.

L'ouverture de volée et en aveugle de Mario Balotelli pour Allan Saint-Maximin.

La double parade d'une main puis d'un pied de Walter Benitez.

Max-Alain Gradel qui conclut un joli mouvement toulousain d'une frappe excentrée en lucarne.





Les antigestes

Les deux grossières erreurs de marquage des Girondins sur corner, qui leur coûtent deux buts à cinq minutes d'intervalle.

Les deux tentatives de dribbles dangereuses et infructueuses du défenseur central toulousain Jean-Clair Todibo, sanctionnées par deux pertes de balle et deux cartons jaunes.

La défense et le milieu dijonnais qui laissent Runar Runarsson seul dans sa moitié de terrain en fin de match, offrant à Claudio Beauvue un but pour son retour en Ligue 1.

Le cadeau gratuit en fin de match du Nantais Abdoulaye Traoré.

L'aile de pigeon ratée du Caennais Frédéric Guilbert, qui aurait pu rapporter quatre points au taekwondo mais seulement quatre points de suture à Benjamin Jeannot.

Le penalty concédé à l'arrêt par Thiago Silva face aux Crocodiles nîmois. Par solidarité lacrymale?

"Bon sang, ça dégage les bronches cette ventoline.

Mais pourquoi il y a marqué 'Chris Froome' sur la bombonne?"

Le match qu'il ne fallait pas rater

Deux équipes du "Gros Quatre", quelques erreurs mais surtout la volonté de jouer, ponctuée par plusieurs jolis buts, il y avait un match à ne pas manquer ce week-end! Petit florilège pour faire parler l’imaginaire avant un résumé vidéo:

Le centre lointain, enveloppé et précis de Bouna Sarr vers Kostas Mitroglou au cœur de la surface monégasque.

Adil Rami qui semble un peu perdu derrière, sans son collègue l'extincteur pour le défendre... Plus fort que le simple moment de solitude, le match de solitude.

Le duo Hiroki Sakai - Florian Thauvin qui n'a besoin de personne d'autre pour prendre la défense monégasque à revers, après un double une-deux et un centre décisif du premier pour le second.

La rentrée de Florian Thauvin.

Les observations en vrac

Le tee-shirt "J'ai encaissé un petit pont par Kostas Mitroglou" de Rony Lopes est disponible aujourd’hui sur le site officiel du club.

Partant du principe pas déconnant que le Stade Rennais a réalisé son match du siècle, il semble opportun de se pencher sur les statistiques des villes-hôtes de la Ligue des Cahiers.

Les Amiénois restaient tellement au sol pour gagner du temps que lorsque deux d'entre eux sont sortis sur civière, le public de Geoffroy-Guichard a continué à les siffler.

Des buts moches, une coiffure moche, il n'empêche: Enzo Crivelli fait un sacré début de saison.

Le coin fraîcheur

Interrogé par Thomas Monconduit devant les caméras de Canal, Timothée Kolodziejczak reconnaît avec le sourire qu'il l'a effectivement poussé pour marquer un but, finalement refusé.

Interrogé à la mi-temps du match du TFC au sujet de l'expulsion de Jean-Clair Todibo, Max-Alain Gradel explique qu'ils ne l'ont pas assez protégé, qu'il est jeune, et qu'en le voyant en difficulté, ils n'auraient pas dû lui donner des ballons risqués à négocier. Simple, mais jolie réaction de solidarité et de protection de la part du capitaine.

Les mots croisés

Horizontalement:

1. Le vrai Javier.

2. Champion d'Espagne comme joueur puis comme entraîneur dans le même club.

3. Le meilleur joueur du monde.

4. Attaquant néerlandais / Gardienne messine.

5. La fin de Lorik / Joueur Suédois du Borussia.

6. Gardien Dijonnais / Copa De America.

7. Défenseur autrichien titré en Autriche et en Hongrie / La fin pour Caen.

8. Club héllenophone en exil.

Verticalement:

1. Gardien champion du monde.

2. Joueur de grinta.

3. Siège des Corinthians et de Palmeiras.

4. Club galactique de Los Angeles / Inséparable de Beira.

5. Regen néerlandais / BallspielVereinTrier.

6. Fin d'un triple champion de Belgique / Georges ou Timothy (en désordre).

7. Ex-futur star lyonnaise évoluant désormais en National / Milieu de l'AS Roma.

8. Club lorrain sans son Grec.

9. En France Frédéric est plus connu que Rodrigo.

10. De Bordeaux au Levski Sofia (au pluriel). .

La réponse est ici.

Le championnat à l'envers

Antoine Kombouaré a de quoi être fier: son équipe est la dernière à n'avoir pris aucun point en route, un bilan assez surprenant après des saisons décevantes et qui n'est bien sûr que provisoire, mais qui témoigne tout de même d'une bonne préparation estivale. Et les Guingampais, toujours plus ambitieux, ne comptent pas s'arrêter là, conscients qu'il y a encore moyen de faire mieux. Dans la foulée du match face à Toulouse, terminé à 2-1 malgré l'expulsion rapide de Todibo dans le camp d'en face, Nicolas Benezet a ainsi eu ces mots forts: "On fait des entames de merde (...), il va falloir qu'on se bouge le cul."

Et si le recrutement de Nolan Roux, champion l'an dernier avec Metz, avait donné aux Bretons l'instinct de tueurs dont ils manquaient l'an dernier? Avec Ronny Rodelin, également habitué à jouer les premiers rôles avec Caen, l'attaque de l'En Avant a en tout cas ajouté l'expérience des grands rendez-vous à un effectif qu'on n'imagine a priori pas armé pour rester en bas de l'affiche pendant toute la saison. À l'inverse, les Toulousains, qui accueillaient à nouveau un coach qui avait démarré en fanfare l'an dernier avec Lens, ont du mal à trouver leur rythme.

Le résultat de Guingamp est le principal fait marquant d'une journée où les positions se sont resserrées, rendant difficiles les projections pour la suite. Monaco, coincé entre Amiens et Caen, ne sera en effet pas en si bonne position dans quelques mois. Mëme si la science défensive montrée dans le money-time contre Bordeaux puis Marseille, dans un match qu'on n'attendait pas aussi sérieux de la part des deux équipes, rappelle que le début de saison a tendance à niveller les valeurs.

Vu de Twitter

Formidable, la société d'allongement de pénis de Waldy sur les maillots des féminines ???????? https://t.co/F7ubP76MV8 — Michel Kerzadarian (@KerZadarian) September 4, 2018

#OptaWAM Claudio Beauvue marque en moyenne un but toutes les vingts minutes depuis qu'il évolue au @SMCaen. Machine. pic.twitter.com/FUoWxE44Fa — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) September 2, 2018

Merci à Danishos Dynamitos, De Gaulle Volant, et alors, L'amour Durix, Mama, Rama & Papa Yade, Mik Mortsllak, Moravcik dans les prés, Yul rit cramé pour leurs contributions. La compilation de AKK rends tes sets, les mots croisés de parkduprince et la lucarne est de McManaman.