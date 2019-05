La Gazette de la L1 : 35e journée

Les résultats de la journée



Paris Saint-Germain 1 - 1 OGC Nice

Girondins de Bordeaux 0 - 1 Angers SCO

EA Guingamp 0 - 0 SM Caen

Stade de Reims 0 - 3 Nîmes Olympique

Montpellier Hérault SC 1 - 1 Amiens SC

FC Nantes 3 - 0 Dijon FCO

Toulouse FC 2 - 2 Stade Rennais FC

AS Monaco 2 - 3 AS Saint-Étienne

Olympique Lyonnais 2 - 2 LOSC

Le Classement en relief

Les gestes

Les splendides reprises de volée de Neymar et Rémy Cabella face à Nice et Monaco. Magistralement repoussée par Walter Benitez pour la première, en pleine lucarne pour celle du Stéphanois.

La chevauchée en solitaire de Youcef Atal, qui aura cassé les reins de Juan Bernat et martyrisé la défense parisienne pour offrir sur un plateau le second but niçois à Allan Saint-Maximin.

Le "but" de Gaëtan Laborde, arrêté par Régis Gurtner.

La frappe de l'entrée de la surface et en première intention de Valère Germain, qui termine sa course au ras du poteau de Matz Sels.

L'ouverture du Strasbourgeois Youssouf Fofana de l'extérieur du pied pour Ludovic Ajorque, parti provoquer le penalty de l'égalisation.

La double parade de Steve Mandanda sur le penalty, frappant de stupeur ses partenaires et les transformant en spectateurs immobiles pour permettre à Kenny Lala de tranquillement finir le travail.

La frappe enveloppée de vingt mètres de Mbaye Niang dans le petit filet de Baptiste Reynet.

Le puissant tir poteau rentrant de vingt-cinq mètres d'Abdoulaye Touré pour débloquer le match contre Dijon.

Le challenge Benny Hill au Roudourou qui vient animer une triste affiche: un spectateur fait irruption sur la pelouse, à ses trousses, un stadier peu inspiré qui s’étale à deux reprises en s’élançant. Air pincé des joueurs Rouge et Noir: "faire marrer les gens, c’est notre job!".

Les antigestes

Autre intrusion, toujours sur la pelouse du Roudourou mais moins sympathique, pour venir demander des comptes à Ronny Rodelin cette fois. Attention les gars, s’il n'était pas là, on serait peut-être quand même derniers à l’heure qu’il est…

L'incroyable raté bakayokesque d'Allan Saint-Maximin, qui aura trouvé le moyen d'expédier sur la barre le ballon après l'offrande fabuleuse de Youcef Atal.

Fodé Ballo-Touré qui réussit, en un seul dévissage de l’extérieur du pied, sur un mauvais centre de Rémy Cabella, à remettre les Verts dans le match et son équipe dans le trou. L’un des plus beaux CSC de la saison

La passe en retrait trop molle vers son gardien d'Abdul Baba, interceptée par Renaud Ripart pour le but du 2-0 nîmois.

Le dégagement raté de Jason Denayer dans sa surface, laissant passer un ballon dont profitera parfaitement Loic Rémy.





Nantes veut éviter un nouvel imper.







Les observations

Le Nîmes Olympique a marqué neuf fois trois buts ou plus cette saison, seuls les deux premiers font mieux (dix-neuf et onze).

On siffle toutes les mains et tous les contacts dans la surface: en fait, le VAR a été inventé pour enflammer un TFC-Rennes de fin de saison.

Le championnat à l'envers

"Il reste neuf points à prendre, ce sera difficile, mais ça ne sera pas difficile que pour Guingamp." Jocelyn Gourvennec a le triomphe modeste. Enfin, triomphe, pas tout à fait... Son équipe, qui jouait une rencontre au sommet contre Caen, n'a pas réussi à l'emporter et enfoncer (définitivement?) le clou. Mais, avec trois points d'avance sur Dijon et une meilleure différence de buts, les Bretons sont bien accrochés à leur première place. Et Caen, troisième, est à cinq unités.

Côté caennais, ce résultat n'est pas vraiment une bonne opération. D'abord parce que la belle victoire de Dijon à Nantes complique un peu plus la tâche en tête du classement. Ensuite, parce que Monaco, qu'on croyait sorti d'un jeu qu'il n'avait a priori pas les cartes pour disputer, revient chaque semaine un peu plus dans la course au podium.

Jusqu'où pourront aller ces Monégasques qui excellent dans la gestion des temps faibles et sont capables de tous les gestes techniques? Loin, si le match contre Saint-Étienne est une indication fiable. Fodé Ballo-Touré, qui ne l'est pas moins, a lancé une deuxième période qui ressemble à un chef d'oeuvre. Quoi qu'il arrive, la saison restera dans les mémoires. Un top 3 la rendrait légendaire.

Le championnat vu par Twitter

Kombouare il va le réaliser l'exploit. Faire descendre directement 2 équipes en 1 saison. — Fédé ???????? de la Lose (@FFLose) May 5, 2019

Qui a dit que le PSG n'était pas un club formateur?

On vient de vous préparer un onze de départ avec des joueurs formés au PSG et qui s'illustrent loin du Parc des Princes. Hormis Coman et Ikoné, aucun joueur n'a porté le maillot de l'équipe première du PSG en pro. pic.twitter.com/Teqie7HPyy — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 5, 2019

VALEEEEEEEERE QUEL GOLEADOR IL LUI EN FAUT PAS 50 POUR PLANTER LUI PUTAIN LA 48E IL LA MET AU FOND — PoF (@PoF28) May 3, 2019

