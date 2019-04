La Gazette de la L1 : 33e journée

Les résultats de la journée



Dijon FCO 3 - 2 Stade Rennais FC

Olympique Lyonnais 2 - 1 Angers SCO

EA Guingamp 1 - 3 Olympique de Marseille

OGC Nice 0 - 1 SM Caen

Nîmes Olympique 2 - 1 Girondins de Bordeaux

RC Strasbourg Alsace 1 - 3 Montpellier Hérault SC

FC Nantes 3 - 2 Amiens SC

Toulouse FC 0 - 0 LOSC

Stade de Reims 0 - 2 AS Saint-Étienne

Paris Saint-Germain 3 - 1 AS Monaco

Le Classement en relief

Les gestes

Le coup franc de Nicolas De Préville qui heurte le montant droit et rase la ligne de but... sans rentrer. C'était beau quand-même.

La panenka de Téji Savanier qui avait vu ça en Ligue des champions à la télé et s'est dit qu'il en tenterait bien une.

Hier, il y a eu des relances de grandes qualités de la part de @boubaKamara_4 & Caleta-Car.

L'une d'elles, est d'ailleurs à l'origine du 1er but!



Beaucoup de variété avec du jeu court et du jeu long et des passes qui déséquilibres ou cassent des lignes!#TeamOM #LTDLO #EAGOM pic.twitter.com/HQAgp2KZBN — Le Travail De L'OMbre (@travaildelOMbre) April 21, 2019





Les antigestes

Quelques secondes après qu’Andy Delort foire une reprise de volée en se plaignant de l’éclairage, le bandeau publicitaire de la Meinau affiche le sponsor “Frey”. Taquin.

Les poteaux à Nîmes qui ont clairement choisi leur camp.

Le niveau du match Nîmes-Bordeaux. La ligue des talents? La ligue détale plutôt.

La VAR, lors de Toulouse-Lille, qui est remontée dans le temps pour annuler le but du LOSC, en jugeant comme main volontaire un ballon frappé à bout portant par un défenseur du TFC sur le coude du Lillois Jonathan Ikoné, pourtant couché au sol, mains plaquées sur le gazon, et dos au but.





"Que le sang de ces U10 amène succès et prospérité au RC Strasbourg!"







Les observations

Les joueurs du PSG avaient leur maillot floqué au nom de Notre-Dame. L'international turc Kazim Kazim a, lui, marqué Kazim au dos.

Si on enlève les penalties, Kylian Mbappé compte seize buts de plus que son premier poursuivant au classement des buteurs en Ligue 1.

Le coin fraîcheur

Ce t-shirt d'une supportrice bretonne.

Le championnat à l'envers

Et si, après toutes les péripéties, les choses étaient destinées à revenir à la normale? Même si la fin de saison approche, il est encore trop tôt pour être définitif... mais les résultats vont au-delà du symbole, que ce tir de Marcus Thuram resté du bon côté de la ligne incarne à la perfection: Guingamp est de retour sur le trône et ne veut plus le lâcher. "Cela se joue à rien. La différence se fait sur le fait que les mêmes tirs sourient à l'équipe bien placée au classement et ne sourient pas à celle qui est mal-classée", a d'ailleurs logiquement souligné Jocelyn Gourvennec.

La différence ne vient d'ailleurs pas tant de la performance des Bretons contre Marseille, qui était somme toute attendue, que de l'écroulement de leurs adversaires. Opposés respectivement à Rennes et Nice, Dijon et Caen sont rentrés dans le rang, lâchant de nouveaux points au pire des moments. Et pas sûr que leur retard soit un jour rattrapé, malgré les encouragements d'Antoine Kombouaré. "J'ai un groupe qui travaille bien", a-t-il rappelé, notant que "ce n'est pas fini".

Alors oui, ses hommes ont craqué mentalement et les Caennais ont manqué de réussite alors que leur performance était une nouvelle fois aboutie. Mais le manque de combativité ou de réalisme et les lacunes du gardien font également partie du jeu... Un jeu dans lequel reviennent discrètement Amiens et Monaco, qui ne peuvent plusr viser la première place mais ne sont qu'à quatre unités du podium. La bataille promet d'être épique.

Le championnat vu par Twitter

Merci énormément quel honneur pour moi d'être à côté de ces légendes @StadeDeReims et aux ultrems pic.twitter.com/LBKdt7yaUi — cedric faure (@lissangel9) April 21, 2019

Quelques lieux communs des interviews de footballeurs au prisme de la philo.

(suite d'un ancien dessin). pic.twitter.com/T3Zm8MZeH5 — La Mine (@LaMineComics) April 18, 2019

Et voilà la séquence de #Kurzawa sur #infosport+! Merveilleux pic.twitter.com/pKVb5RIL0L — Sauvetage de Choupo à la 28eme (@MV0219) April 18, 2019

