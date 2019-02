La Gazette de la L1 : 23e journée

Les résultats de la journée



LOSC 4 - 0 OGC Nice

Angers SCO 1 - 0 Dijon FCO

AS Monaco 2 - 1 Toulouse FC

Stade Rennais FC 1 - 0 Amiens SC

Stade de Reims 2 - 1 Olympique de Marseille

Nîmes Olympique 1 - 1 Montpellier Hérault SC

Olympique Lyonnais 2 - 1 Paris Saint-Germain

AS Saint-Étienne - RC Strasbourg Alsace

SM Caen - Girondins de Bordeaux

EA Guingamp - FC Nantes

Le Classement en relief

Les gestes

Les multiples parades décisives d'Edouard Mendy, Anthony Lopes et Alphonse Areola.

Anthony Lopes a encore réalisé un sacré match hier! ???? #OLPSG

Retour sur ses plus belles parades! ???????? pic.twitter.com/yfAlOu42qw — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2019

Le tacle propre du Rémois Thomas Foket dans sa surface pour enlever une balle de but à Kevin Strootman.

Les courses croisées des Angevins Jeff Reine-Adélaïde et Cheikh Ndoye pour ouvrir la défense dijonnaise... mais vu leur efficacité cette saison heureusement que c'est Stéphane Bahoken qui était à la conclusion.

La déviation de buteur du Rennais Mehdi Zeffane, venu couper au premier poteau un centre de M'Baye Niang.

Le centre du gauche de Jérémy Pied déposé sur la tête de Loïc Rémy dans les six mètres niçois.

Le deuxième but lillois, une Thierry Henry inversée, par un Nicolas Pépé de plus en plus énorme.