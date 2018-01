La Gazette de la L1 : 20e journée

Les résultats de la journée



RC Strasbourg Alsace 0 - 2 EA Guingamp

Stade Rennais FC 0 - 3 Olympique de Marseille

SM Caen 0 - 1 LOSC

Dijon FCO 1 - 1 FC Metz

Montpellier Hérault SC 0 - 0 AS Monaco

OGC Nice 1 - 0 Amiens SC

ESTAC Troyes 0 - 1 Girondins de Bordeaux

AS Saint-Étienne 2 - 0 Toulouse FC

Olympique Lyonnais 1 - 1 Angers SCO

FC Nantes 0 - 1 Paris Saint-Germain

Le Classement en relief

Les gestes

Le rush de quarante mètres de Malcom côté droit avant de centrer parfaitement pour Gaëtan Laborde dans le dos de la défense troyenne.

La passe aveugle et décisive de Florian Thauvin pour Valère Germain qui prend à revers la défense rennaise.

Après un long une-deux avec Valère Germain, la frappe en première intention, fouettée et imparable de Morgan Sanson.

La louable tentative de Florian Thauvin au challenge Nabil Fékir, qui finit sur la barre.

Les trois horizontales de Mike Maignan face à trois têtes puissantes de Rony Rodelin.

Le quatuor Yannis Salibur-Nicolas Benezet-Jimmy Briand-Marcus Coco qui s'amuse avec la défense strasbourgeoise et envoie le premier aller marquer après trois passes successives en une touche dans les vingt derniers mètres.

Quel action collective Guingampaise ! Le premier but de l'année est signé Yannis Salibur ! (0-1) #RCSAEAG

Devant la surface amiénoise, la remise de Mario Balotelli dans la course d’Alassane Pléa, qui le place idéalement face au but.

La pichenette de Julio Tavares pour éliminer Moussa Niakhaté d'un grand pont, avant de conclure d'une frappe dans le petit filet.

Le tacle-sauvetage sur sa ligne d'Hiroki Sakai, sur une frappe d'Ismaïla Sarr.

La reprise de volée en ciseau de Frédéric Sammaritano.

Les deux penalties joliment arrêtés à Troyes et à Rennes, respectivement par Benoit Costil et Stefan Koubek.

"Bon, la VAR est en panne, je vous propose de revoir l'action au Pictionary..."





Les antigestes

Le tacle par derrière et les deux pieds décollés de Papy Djilobodji sur Nolan Roux, pour le carton rouge le plus évident de la saison.

La tentative d'amputation sans anesthésie de la part de Bryan Dabo sur Issiaga Sylla, pour le carton jaune le plus indulgent de la saison.

Clinton Njie qui gâche un beau mouvement marseillais et une offrande de Morgan Sanson d'un plat du pied au-dessus.

Le tacle non maîtrisé de M. Chapron qui devrait prendre cher suite à son propre rapport.

Le recruteur des Girondins qui dormait quand Paul Baysse était libre l'été dernier.

Les Girondins qui n'ont pas concédé de but à la noix en fin de match, n'ont pris aucuns cartons et ont géré un 1-0 pendant une bonne partie du match. Les parieurs et l'armée de trolls ne les remercient pas.

La succession de cadeaux de la défense dijonnaise pour offrir en fin de match un nul inespéré aux Messins.

Angel Di Maria qui arrose seul face au but vide après un service impeccable d'Adrien Rabiot.





Les observations en vrac

Il semblerait que Franck Schneider (arbitre de Lyon-Angers) ne soit pas très à l'aise avec les notions de "pour" et "contre". Comment expliquer autrement son étrange conception, montrée à la quatorzième minute du match, de l'expression "penalty pour Lyon"?

Non, Rémy Vercoutre n'a toujours pas inventé l'eau chaude: il s'était frité avec Clément Grenier qui avait tenté de le lober, il s'embrouille avec Nicolas Pépé qui célèbre son but. Prochaine étape: Rémy Vercoutre sermonne un défenseur adverse qui a l'outrecuidance de sauver un but sur sa ligne.





Le coin fraîcheur

La réaction de Stéphane Moulin après l'erreur de M.Schneider, qui refuse un avantage à Angers alors que Karl Toko-Ekambi filait au but: "Je ne lui en veux pas. Il a reconnu son erreur. Il était désolé. C'est la vie, tout le monde se trompe. Et je pardonne facilement."

Ah ah, pas mal, Delort.

“Il y a penalty d’après vous?

- Je sais pas... Si vous me posez la question, c’est pour que je taille l’arbitre, hein?“ #ASSETFC — Cahiers du football (@cahiersdufoot) 14 janvier 2018

"Willy Sagnol dit que je fais moins athlétique."

Le championnat à l'envers

Première journée en 2018 et première journée de la phase retour, cette vingtième journée de championnat avait, en théorie, tout pour permettre à chacun d'aborder la reprise avec espoir et confiance. Sauf que, en pratique, elle ne nous a finalement apporté que déception et inquiétudes pour l'avenir. Déception d'abord du côté de Bordeaux et de Saint-Étienne, qui avaient fait naître d'immenses espoirs dans ce championnat à l'envers ces derniers mois.

Mais voilà, les deux semblent avoir mal digéré la trêve des confiseurs et ils se sont fait piéger, l'un et l'autre par un adversaire direct. Pire encore, à l'extérieur en ce qui concerne Bordeaux. Ah ça, quand il s'agit d'aller réaliser un exploit en Coupe de France contre un adversaire largement mieux classé sur le papier, et parader en une des journaux le lendemain, on sait trouver la motivation qu'il faut... Mais quand il s'agit de revenir à la routine du championnat et d'y montrer un minimum de régularité, il y a visiblement tout de suite beaucoup moins de monde! Messieurs les Verts et les Bordelais, ressaisissez-vous, montrez-nous que nous avions raison de croire en vous fin 2017.

Déception encore du côté de Lille qui, en chutant à Caen, est éjecté du podium et marque de la plus mauvaise façon qui soit l'arrivée d'un nouvel entraîneur sur son banc. Qu'espérait-on côté lillois en engageant un Christophe Galtier qui n'a jamais rien montré à Saint-Étienne alors que tout était en place pour permettre au club les plus hautes ambitions à l'envers?

Déception donc, et aussi inquiétude. Pour Angers d'abord, qui laisse échapper un point sur la pelouse du Formidable Outil ® et abandonne la place de dauphin à des Toulousains qui n'en attendaient peut-être pas tant de leur match à Geoffroy-Guichard. Inquiétude aussi, évidemment, pour Metz, qui certes reste leader avec une avance encore confortable, mais pour qui le ressort semble cassé depuis quelques journées. Le point concédé en terre dijonnaise, s'il ternit un peu le tableau de marche des Grenats, apparaît dans ce contexte comme un moindre mal tant la fin de match fut difficile pour des Messins qui ne doivent qu'à un réflexe salvateur de Nolan Roux dans les derniers instants de ne pas avoir concédé la victoire en terre bourguignonne.

Metz va rapidement devoir se ressaisir s'il ne veut pas connaître une immense déconvenue après un début de saison pourtant très prometteur qui semblait alors lui ouvrir toutes grandes les portes de l'Histoire du championnat à l'envers. Ce temps-là semble déjà très loin et si l'urgence n'est pas encore déclarée, une réaction prochaine est indispensable.

Le championnat vu par Twitter

Qui a dit qu'à Dijon y'avait 0 pression ?

Ah ouais Chapron il a plus de limites là

M’Vila bouclé, Subotic et Ntep en approche. Saint-Etienne va être invulnérable sur FIFA 14 — Scipion (@Scipionista) 15 janvier 2018

