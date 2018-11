La Gazette de la L1 : 14e journée

Les résultats de la journée



Olympique Lyonnais 1 - 0 AS Saint-Étienne

Paris Saint-Germain 1 - 0 Toulouse FC

SM Caen 0 - 1 AS Monaco

Dijon FCO 0 - 0 Girondins de Bordeaux

FC Nantes 1 - 1 Angers SCO

Stade de Reims 2 - 1 EA Guingamp

RC Strasbourg Alsace 0 - 1 Nîmes Olympique

Montpellier Hérault SC 2 - 2 Stade Rennais FC

OGC Nice 2 - 0 LOSC

Amiens SC 1 - 3 Olympique de Marseille

Le Classement en relief

Les gestes

Le but d'Edinson Cavani, en hommage à celui de José Touré lors de la finale de Coupe de France PSG-Nantes de 1983, mais avec juste un contrôle orienté de moins que le Canari.

La sortie de balle de Youcef Atal qui élimine trois adversaires coup sur coup avant de servir Allan Saint-Maximin en profondeur, malheureusement moins en réussite que son partenaire dans sa tentative de grand pont.

Florian Thauvin qui enlève ses gants et les donne à Dimitri Payet pour mieux expédier son coup franc dans la lucarne de Régis Gurtner. Qui a dit que les footballeurs ne pouvaient pas se servir de leurs mains?

La parade du bout des gants de Régis Gurtner pour dévier au-dessus de sa transversale une tête du même Thauvin.

Les deux énormes arrêts réflexes que les supporters de la Meinau ont pu apprécier, d’abord de Matz Sels sur une volée déviée de Théo Valls, puis de Paul Bernardoni sur une reprise à bout portant de Jonas Martin.

Le coup franc aux seize mètres, par-dessus le mur, de Radamel Falcao, pour donner un peu d'air aux Monégasques.

L’action d'école à une touche de balle sur le deuxième but pailladin: percée de Damien Le Tallec, remise en talonnade de Ellyes Skhiri, centre en retrait de Gaëtan Laborde poussé dans les filets par Andy Delort.

Le centre de Mario Balotelli sur l’ouverture du score de Wylan Cyprien, déposé exactement là où il faut pour que Mike Maignan ne puisse pas intervenir.

Le double une-deux Ghislain Konan-Moussa Doumbia, à l'origine du premier but rémois.

Le nouveau tacle salvateur de Diego Carlos, cette fois devant Jeff Reine-Adelaïde, alors que l'Angevin venait de dribbler Ciprian Tatarusanu.

La belle tête sur corner du Belge Jason Denayer pour son premier but avec l’OL, dans un derby assez terne: les Lyonnais marquant sur leur seule frappe cadrée.

Quand tu te rends compte que tu as pris la place de Gourcuff à Lyon,

que t'es le nouveau Gourcuff à Rennes,

et que ton prochain club devrait donc être Dijon.









Les antigestes

Le tacle harmonieusement lancé-propulsé du Lyonnais Rafael, corps et jambes en l'air, vers les jambes de son adversaire stéphanois. Pour un rouge direct.

Le VAR qui récidive semaine après semaine, en annulant des buts pour des hors-jeux au centimètre, après trois minutes d'interruption si possible.

Le "air-marquage" de la défense strasbourgeoise sur le but d’Hervé Lybohy, sur corner, complétement seul au moment de sa reprise de la tête.

Le mauvais arrêt de Tomas Koubek, qui renvoie directement le ballon sur Andy Delort, et ne peut empêcher l'égalisation des montpelliérains.

Gardiens toujours: le loupé de Steve Mandanda qui met le genou et la main sur le centre amiénois et le "air-arrêt" de Ludovic Butelle qui semble vouloir laisser sortir la frappe de Majeed Waris.







Les minutes

La minute "Miss PACA" de Rudi Garcia:

"On veut le podium" (eurosport.fr).

La minute "Ça casse pas des briques" d'Andy Delort:

"On va peut-être m'appeler Mario Bros maintenant" (rmcsport.fr).

La minute "Stéphane Plaza" de Patrick Vieira:

"On a franchi un palier" (lequipe.fr).

La minute "euphémisme" d'Eric Bédouet:

"Je ne pense pas que la VAR soit d'une rigueur absolue" (L'Équipe).



Les observations

Le PSG vient d’obtenir les quarante-deux points pour le maintien. En quatorze journées, un record imbattable. Les Parisiens comptent d’ailleurs quinze points d’avance (soit plus d’un par journée).

Hervé Lybohy marque son premier but en L1 à plus de trente-cinq ans. On ne doit pas être loin d’un record.

Dans le même ordre d’idée, Buffon doit être le plus vieux gardien (de l’ère moderne) à encaisser un but dans le championnat de France.

Les mots croisés

Horizontalement:

1. Une victoire, six nuls, cent-soixante-quatre défaites.

2. Ville d’Apollon.

3. Club chypriote le plus titré jusqu’en 2007 / Milieu du club d’André Pierre-Gignac.

4. Ces dernières années, le palmarès des compétitions françaises ne l’est pas / Diminutifs de nombreux clubs sud-américains.

5. Terminus d’un ballon d’or italien / L’herbe de Caen / Les débuts du Real.

6. Centre d’Amine Gouiri / Joue son derby contre la Sampdoria (à l’envers).

7. Union Sportive / Le début de Dortmund et de Mönchengladbach.

8. De l’En Avant au Rayo en passant par Porto et l’OM / Lindsay sans R.

9. Ne joue quasiment que dans son championnat.

Verticalement:

1. Vainqueur d’un Euro sans l’être officiellement.

2. Vainqueur de la Libertadores, de la Sudamericana, de la Coupe de l’UEFA, finaliste de la Ligue des champions, et de la Ligue Europa, champion d’Espagne, d’Argentine et du Portugal / Stade multisport de Toulon.

3. Caennais plus souvent sur Twitter que sur le terrain / Ex-milieu de l’équipe de France facile à floquer.

4. Portugais emblématique de MU / Les débuts du FC Tubize (à l’envers).

5. Presqu’au début des championnats germanophones (à l’envers) / Cela impliquerait plusieurs Genesio et plusieurs Aulas.

6. Club princier (à l’envers) / Milieu de Toulouse.

7. Complète le P.K. / Milieu de Toulouse.

8. Côté droit du Hertha ou de l’Union / Un club vaudois en désordre.

9. Alain ou Thibault.

10. Flo, Riise ou Carew par exemple.



La réponse est ici.

"Tu avais raison, ce ne sont pas nos têtes

qui se sont touchées en premier!"





Le championnat à l'envers

La crainte était réelle: comment Guingamp, leader depuis les premiers jours, réagirait à l'arrivée de Jocelyn Gourvennec à la tête de l'équipe? La réponse est arrivée, évidente: bien. En patron, les Bretons ont parfaitement négocié leur déplacement à Reims, malgré une fin de rencontre un peu hésitante. Mais qu'importe la manière quand on affiche une telle forme... surtout avec un poursuivant, Monaco, impuissant à Caen.

Les hommes de Thierry Henry, sans être mauvais dans le jeu, sont donc tombés contre l'un de leurs concurrents directs à cause d'un coup de pied arrêté. Un faux pas qui ne remet ni en cause l'incroyable début de saison de l'ASM, également visible en coupe d'Europe – où Falcao avait cette fois ajusté la mise –, ni sa capacité à finir sur le podium. Ce qui serait tout de même une sacrée performance pour un club qu'on imaginait rivaliser avec de dramatiques Parisiens en fin de classement.

Malgré un partage des points à Bordeaux, Dijon reste sur le podium mais voit sa place menacée par des Caennais qui semblent avoir les moyens de leurs ambitions et qui, comme Toulouse, reviennent dans la course après des débuts difficiles. La lutte sera féroce, tout le monde se sentant capable de faire mieux. "Il faut qu'on monte le curseur dans plein de domaines", martèle ainsi Fabien Mercadal, coach caennais qui en veut toujours plus.

Le championnat vu par Twitter

Je réalise que l'OL est deuxième. Alors qu'avec un entraîneur d'un autre calibre, il serait deuxième. — Jean-Marc (@jeanmarc13069) November 25, 2018

Quand un chef d'œuvre musical sert d'inspiration pour réaliser un chef d'œuvre de 2660m² #BG87 #ASAB pic.twitter.com/VBmUiELpNX — Rock the Casbah (@Lvgdvnvm90) November 24, 2018

La dernière fois que le Racing a affronté Nîmes, ce fut un festival (6-2 aux Costières) avec plusieurs buts superbes: bien sûr celui de Baills (traversée de tout le terrain) mais aussi celui-ci, de José Cobos. pic.twitter.com/9ZgZ055d5Q — Philippe Wolff (@wolfilip) November 23, 2018

Autopromo de Noël

Découvrez nos autres packs, plus puissants que ceux du XV de France.

Merci à Alain Delon? Non Alain Deroin., El Mata Mord, FPZ, Gazier, Marius T, morfal, Mik Mortsllak, MinusGermain, PCarnehan, pipige, Yul rit cramé pour leurs contributions. La compilation est de AKK rends tes sets et les lucarnes sont de gurney et de Nos meilleures Sané.