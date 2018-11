La Gazette de la L1 : 11e journée

Les résultats de la journée



Nîmes Olympique 1 - 1 AS Saint-Étienne

Angers SCO 1 - 2 Olympique Lyonnais

Amiens SC 1 - 2 FC Nantes

EA Guingamp 1 - 1 RC Strasbourg Alsace

LOSC 1 - 0 SM Caen

AS Monaco 2 - 2 Dijon FCO

Toulouse FC 0 - 3 Montpellier Hérault SC

Stade Rennais FC 0 - 2 Stade de Reims

Girondins de Bordeaux 0 - 1 OGC Nice

Olympique de Marseille 0 - 2 Paris Saint-Germain

Le Classement en relief

Les gestes

La première mi-temps de Yann M’Vila contre Nîmes: récupérations et orientations en jeu court et jeu long, pas un ballon perdu. Et tout ça sans courir...

Les une-deux "copiés-collés" de Denis Bouanga avec Téji Savanier puis Umut Bozok, mettant l’ancien Lorientais en position idéale à l’angle de la surface. Le retour de Mathieu Debuchy et la barre de Stéphane Ruffier, en plus de la maladresse de Denis Bouanga, se chargeant de sauver les Stéphanois...

Le face-à-face tout en décontraction de Rachid Alioui face à Stéphane Ruffier, lançant enfin la saison de l’international marocain.

La joie expressive et non-contenue du Montpelléirain Andy Delort après le but marqué face au TFC, club qu'il vient pourtant de quitter.

La parade élastique du portier toulousain Baptiste Reynet qui sort la balle de sa lucarne sur la tête de Daniel Congré, félicité même par son adversaire du soir Pedro Mendes.

Le but tout en précision de Gaëtan Laborde, qui marque en touchant les deux poteaux toulousains, et celui tout en puissance de son compère Andy Delort, qui préfère une mine sous la barre.

L'engagement de Montpellier en deuxième mi-temps: passe en retrait pour Vitorino Hilton, long ballon pour la déviation d'Andy Delort de la tête pour Gaëtan Laborde qui reprend de volée pour un arrêt magnifique de Baptiste Reynet.

Le premier but rémois, merveille de construction collective où Marvin Martin décale Xavier Chavalerin qui décale ensuite Rémi Oudin, encore mieux démarqué pour placer sa frappe.

La titularisation d'Éric-Maxim Choupo-Moting par Thomas Tuchel, qui tente par cette manœuvre audacieuse de perturber les Marseillais en les mettant face au Brandao africain.

La passe en profondeur de Florent Balmont sur l’égalisation dijonnaise à Monaco.

La passe décisive pleine de lucidité et de sang froid de Moussa Dembélé pour Memphis Depay – qui arrive pourtant de derrière – quand on peut imaginer que de nombreux joueurs auraient tenté probablement d'y aller seuls, avec moins de succès.

Le but pour Lille du jeune Rafael Leao, surnommé par Luis Campos le "Mbappé portugais", qui fait justement du Kylian en marquant un but superbe et décisif pour sa première titularisation contre Caen.

La passe verticale d'Adrien Tameze superbement convertie par Wylan Cyprien pour le seul but niçois à Bordeaux.

Le sombrero piqué de Pablo par dessus Mario Balotelli en position de dernier défenseur à cinquante mètres de son but...

But au stade de la Licorne.









Les antigestes

...Mario Balotelli qui découpe le défenseur bordelais après son geste technique alors qu'il s'apprêtait à éliminer tout le reste de l'équipe, le privant à coup sûr du plus beau but de l'histoire du foot.

La grosse semelle de l'Angevin Ismaël Traoré sur le tibia de Moussa Dembélé, qui lui coûte un carton rouge et met (enfin) l'OL dans le match.

La reprise complètement manquée et à côté du Guingampais Guessouma Fofana, pourtant seul devant les six mètres strasbourgeois.

L'arrêt cafouillé de Régis Gurtner après une frappe nantaise lointaine, dont profite Gabriel Boschilia pour ouvrir le score.

La simulation grotesque de Marquinhos qui enlève à l'OM sa dernière occasion d'égaliser en abusant grossièrement l'arbitre.

Le combo de Wahbi Khazri: simulation honteuse valant avertissement, roulades pendant plus d’une minute au bord de la ligne de but en ignorant ouvertement les demandes de l’arbitre de sortir du terrain, puis sprint de cinquante mètres en rigolant pour se replacer.

La sortie hasardeuse de Ludovic Butelle sur le premier but lyonnais signé Houssem Aouar.

Florian Thauvin qui, sur le coup d'envoi du match, cherche la touche sans la trouver, tel un François Trinh-Duc des mauvais jours (pléonasme?).





Les minutes

La minute "Dernière saison de Lost" d'Éric Bedouet:

"Le scénario est difficile." (lequipe.fr)

La minute "Sans fard" d'Adil Rami:

"On n'a pas à rougir." (lequipe.fr)

La minute "Groundhog Day" de Sabri Lamouchi:

"Une très mauvaise semaine." (lequipe.fr)

La minute "Pogo" de Stéphane Moulin:

"On les a bousculés jusqu'à la fin." (lequipe.fr)

La minute ''Vélodrome d'hiver'':

''Acheter l’Étoile Rouge ne vous fera pas gagner l’étoile jaune'' (banderole à l’entrée des joueurs d’OM-PSG)

Les observations

S'il n'est pas mauvais, force est de constater que Marvin Martin n'est toujours pas Zinédine Zidane. Suivons néanmoins de près les prochains matches du Variétés Club car il n'est pas impossible que Zizou devienne avec l'âge une sorte de Marvin Martin.

Il n'y avait qu'un magicien sur la pelouse du Roazhon Park dimanche après-midi. Et contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, il évoluait côté rémois et sur deux tours de passe-passe, a fait empocher trois points à son équipe. Sacré Rémi "Robert-H" Oudin!

À noter que Reims a gagné avec le maillot commémoratif de la finale de Coupe des clubs champions de 1959... alors que le Real a perdu le Classico au même moment.

Stuttgart, un certain 3 juin 1959… En cette saison qui marque le 60ème anniversaire de la deuxième finale de @ChampionsLeague du #SDR, le club dédie son maillot "third" à son meilleur adversaire et éternel ami, le @realmadrid. Il sera étrenné à Rennes pour #SRFCSDR. #HalaMadrid pic.twitter.com/4UTR3Gyo4u — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 26, 2018

On n'aurait pas forcément cru l'an dernier qu'Éric-Maxim Choupo-Moting et Mariano Diaz participeraient tous les deux à un Clasico...

Cet adjoint expulsé du banc parisien semblait souffrir du syndrome de la Tuchel.

Les trois équipes de L1 engagées en Ligue Europa se sont inclinées le jeudi dans cette compétition. Et elles se sont de nouveau inclinées, à domicile qui plus est, dimanche en championnat.

Depuis septembre 2017 et son passage à cinq défenseurs, Montpellier n'a perdu que deux de ses vingt-deux matches disputés à l'extérieur, dont la moitié au Parc des Princes.

R.I.P., Louis II la Brocante.





Le championnat à l'envers

Laisser des points en route n'est jamais très agréable, mais Guingamp et Monaco peuvent tout de même avoir le sourire puisque leur histoire d'amour avec les cimes du classement continue. Question manière et scénario, en revanche, les deux leaders ont vécu un samedi soir contrasté.

Au Roudourou, les Guingampais, qui restent en tête à la différence de buts, ont fait la course derrière contre des Strasbourgeois pour une fois bien dans leur match et ne sont revenus qu'au courage dans les dernières minutes. "J'ai aimé le visage de mes joueurs", a tout de même concédé Antoine Kombouaré, qui sait que la route est encore longue et n'est pas vraiment aidé par son gardien depuis quelques semaines.

Côté monégasque, c'est la soupe à la grimace. Deux erreurs de défenseurs, signées Benjamin Heinrichs et surtout Kamil Glik, de retour dans les mauvais coups avec un début de saison fabuleux, se sont mis en travers d'un plan de jeu efficace. "Il y a trois semaines, on aurait aussi pu perdre ce match. On a réagi", a tenté de positiver Titi, coach dont les débuts, entre résultats corrects et capacité à transmettre des idées simples par un langage corporel positif, sont tout de même plutôt prometteurs.

Avec trois points de marge sur Amiens, solide face à Nantes malgré un raté de Mathieu Bodmer, les tauliers gardent un petit matelas. Mais les prétendants sont nombreux et même Rennes, qui donne une leçon de gestion des gardiens à toute la Ligue 1, entre dans la course. Que le PSG, qui alterne en vain entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, en prenne de la graine…

Le championnat vu par Twitter

Plus jeunes buteurs en L1 cette saison:

Pietro Pellegri(Monaco)17 ans et 5 mois

Timothy Weah(Paris)18 ans et 5 mois

Jean-Clair Todibo(Toulouse)18 ans et 9 mois

Moussa Diaby(Paris)19 ans et 2 mois

Rafael Leão(Lille) 19 ans et 4 mois #multiligue1 — Stats Foot (@Statsdufoot) October 27, 2018

Vivement le rassemblement en novembre pour être associé au milieu????? pic.twitter.com/XNGZr95gB4 — nico benezet (@NicolasBenezet) October 29, 2018

#Thauvin très en colère en conférence de presse après une question d’un journaliste de @Qofficiel « je n’apprécie pas votre question. On n’est pas ici pour se faire manquer de respect » #OMPSG @RMCsport pic.twitter.com/b84SkYWifU — Julien Planelles (@JPlanelles_) October 28, 2018

Marseille - PSG 28.10.2018 pic.twitter.com/H8r1qv51oi — When Sunday Comes (@WSCsupporters) October 28, 2018

Merci à Alain Delon? Non Alain Deroin., De Gaulle Volant, El Mata Mord, FPZ, Lionel Joserien, Mama, Rama & Papa Yade, Mik Mortsllak, PCarnehan, Tonton Danijel, Utaka Souley, Yul rit cramé pour leurs contributions. La compilation est de AKK rends tes sets et les lucarnes sont de Alain Delon? Non Alain Deroin. et de Josip R.O.G.