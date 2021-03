L'équipe de France des joueurs à zéro sélection, édition 2021

Imaginons: Didier Deschamps fait table rase et compose un onze et une liste des 23 avec seulement des joueurs ne comptant aucune cape…

À quoi ressemblerait la liste des 23 de l'équipe de France des joueurs à zéro sélection? La question a l'absurdité des débats entre copains en terrasse (bien que ce soit interdit en ce moment, elle nous trotte dans la tête depuis longtemps), mais elle permet aussi de se rendre compte du vivier d'un pays.

Ce critère pourrait d'ailleurs être amusant à appliquer aux Jeux olympiques: il permettrait de voir des joueurs différents tout en respectant dans une certaine mesure la "vraie" hiérarchie mondiale.

Alors que Didier Deschamps annoncera sa première liste de l'année 2021 ce jeudi, on s'est dit que c'était le bon moment pour constituer celle de cette équipe de France parallèle, un exercice qu'on refera peut-être régulièrement à cette période de l'année. Voici donc nos 23, et une proposition de onze.



Gardiens

Avouons-le, les quarante-cinq minutes données à Mike Maignan par Didier Deschamps en amical nous embêtent un peu, car le gardien lillois était le candidat idéal pour garder les buts de cette équipe de France à zéro sélection.

Benjamin Lecomte (Monaco), autre habitué du groupe bleu, vit une saison qu'on qualifiera de neutre, au mieux, tout comme Gautier Larsonneur (Brest), énorme la saison dernière. On a donc envie de donner sa chance à Ilan Meslier (Leeds), en se disant que cette équipe peut aussi servir à tester certains potentiels.

Autres candidats

Paul Bernardoni (Angers), Alban Lafont (Nantes), Walter Benitez (Nice) si ça l'empêche de chouiner…



Défenseurs centraux

La formation française a appris à modeler des défenseurs centraux excitants, ce qui incite à adopter une jolie défense à trois avec les évidences Wesley Fofana (Leicester) et Jules Koundé (Séville) accompagnées de William Saliba (Nice, en prêt d'Arsenal), qu'on a envie de relancer après sa saison difficile.

Mais il est ensuite dur de trancher pour les remplaçants: on prend un droitier et un gaucher, Ibrahima Konaté (Leipzig) et Aymeric Laporte (Manchester City).

Autres candidats

Maxence Lacroix (Wolfsburg), Damien Da Silva (Rennes), Benoît Badiashile (Monaco), Dan-Axel Zagadou (Dortmund), Malang Sarr (Porto, en prêt de Chelsea), Mohamed Simakan (Strasbourg)…



Latéraux

Nordi Mukiele (Leipzig) a l'habitude d'être piston dans une telle configuration, et la polyvalence pour dépanner en défense centrale si besoin. La puissance offensive de Théo Hernandez (Milan AC) s'exprimera elle aussi très bien dans ce système. Pour les remplaçants, on choisit cette fois de récompenser des joueurs plus expérimentés, Bouna Sarr (Bayern) et Jérôme Roussillon (Wolfsburg).

Autres candidats

Kenny Lala (Olympiacos), Jonathan Clauss (Lens), Frédéric Guilbert (Strasbourg), Faitout Maouassa (Rennes), Romain Perraud (Brest), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Renaud Ripart (Nîmes)…



Milieux de terrain

Dans l'entrejeu, il y a moyen d'imaginer plusieurs formules différentes avec Benjamin André (Lille) pour équilibrer un double pivot, Jordan Veretout (Roma) qui se révèle comme l'un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, Maxence Caqueret (Lyon) capable d'organiser un pressing à lui tout seul, et pas dégueu dans les petits espaces non plus.

Et encore: Christopher Nkunku (Leipzig) et son adaptabilité très nagelsmanienne, Boubacar Kamara (Marseille) et Téji Savanier (Montpellier) pour avoir deux types différents de sentinelle, et même pouvoir couvrir le poste de défenseur central comme celui de numéro 10, et Abdoulaye Doucouré (Everton) en box-to-box. Ça devrait suffire à se faire plaisir.

Autres candidats

Florent Mollet (Montpellier), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Sofiane Diop (Monaco), Valentin Rongier (Marseille), Morgan Sanson (Aston Villa), Renaud Ripart (Nîmes)…



Attaquants

Reste à organiser l'attaque. Amine Gouiri (Nice) est une relative évidence en pointe. Il peut être accompagné ou suppléé seul devant par Serhou Guirassy (Rennes) dans un autre profil. Un cran derrière eux, le droitier Jonathan Bamba (Lille) et le gaucher Moussa Diaby (Leverkusen) peuvent être utiles aussi bien dans des systèmes à trois centraux qu'à quatre défenseurs, et permettent d'être très adaptables au niveau du système.

Autres candidats

Gaëtan Laborde (Montpellier), Neal Maupay (Brighton), Ludovic Ajorque (Strasbourg), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Moussa Dembélé (Atlético), Rayan Cherki (Lyon), Gaël Kakuta (Lens), Renaud Ripart (Nîmes)…

Le onze