L'année de Marco Asensio

Les compilations sont trompeuses. Selon la temporalité et les actions choisies, elles peuvent fausser le regard que l'on a sur un joueur en le rendant meilleur qu'il n'est. La solution: ne prendre que les buts marqués depuis un an, et juger. Marco Asensio est milieu de terrain et pas toujours titulaire. Pourtant, le Madrilène a un "top but" meilleur que la plupart des attaquants d'Europe...

All of these goals by Marco Asensio are from the last 12 months, absolute filth. pic.twitter.com/GhKaX9y9QP — Greed (@GreedMB) 15 août 2017