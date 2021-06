L'Allianz à leur doigt

Fascinante équipe, qui peut se permettre sans le moindre complexe de laisser jouer l'adversaire, en attendant de planter un coup de poignard ou en conservant l'avantage d'un seul but qui a l'air d'en peser dix. Le cadeau de Hummels était trop beau, les Bleus ont souhaité le conserver intact, et "Fuck les xGoals" pourrait être leur devise.

Plus les Allemands attaquaient, moins ils avaient d'occasions. La trajectoire de la reprise de Gnabry aurait pu être plus heureuse, mais en guise de frissons, on n'a eu que deux ou trois petites brises. Le choix de tant subir est contraire aux saintes écritures, mais ce groupe s'est fait sa propre religion et père Larqué fulmine en vain sur son canapé. Ces Bleus échappent aux châtiments, comme si le but d'Eder en avait été un valable pour quelques années.

Pour le moment, les dieux du football aiment ce qu'ils voient, ils sont chambreurs mais magnanimes: un poteau, un but refusé à Benzema, un potentiel VAR-penalty, histoire de nous priver du break. Mais de suspens, il y eut peu, hormis pour savoir comment les Blancs allaient rater leur prochaine attaque.

Défendre jusqu'au bout un csc précoce, à ce niveau, c'est de l'art contemporain. Ça fait verdir les romantiques qui préfèrent l'équipe de France peinte par Delacroix, et ça ne passera pas toujours, mais en attendant, qu'est-ce qu'on rigole.

Démontrer sa supériorité en se laissant dominer à ce point est en tout cas d'une rare insolence. Ce doit être insupportable, d'en face. L'Espagne 2008-2012 était bien frileuse en comparaison, à avoir si peur de rendre le ballon. L'idée des Bleus, c'est qu'il soit fatal dans leurs pieds et inoffensif dans ceux de l'adversaire.



Le best of de Robert Pires

"Ça peut aller vite."

"Ça, ça fait du bien à une défense."

"Corner."



Les gars

Hugo Lloris a parfois dû gronder ses défenseurs, mais on a bien senti qu'il n'était pas vraiment en colère. Dans une autre vie, il sera prof d'histoire-géo sympa, mais dans celle-ci, c'est un sacré gardien.

Il est temps de l'avouer: la séduction qu'exerce sur nous Lucas Hernandez est de nature sexuelle. L'équipe de France a-t-elle déjà connu, dans son histoire, une petite brute d'un tel niveau de jeu? Call of Duty et la vraie vie, Hernandez ne fait pas la différence. Il s'en tape de ne pas être latéral gauche, et on finit par s'en taper que Benjamin Pavard ne soit pas latéral droit: le Nordiste ajoute vingt bons points au QI football de l'équipe.

Raphaël Varane, c'était le pont de la rivière Kai, sauf qu'il n'a jamais cédé. Déterminé comme un cadre après une formation "Team building et incentive management". Mettons-nous dans la peau d'un attaquant qui, après avoir réussi à passer une ligne, doit se coltiner Presnel Kimpembe. Lui c'était Danse avec les loulous de Poméranie. Il n'était pas là pour rigoler et il leur en a passé l'envie. Savez-vous que les quinquas sont excités par les couples libéro-stoppeur?

Les dirigeants de Manchester United ont dû rêver de recruter Paul Pogba, le joueur qui leur manque au milieu de terrain. Seule la place Vendôme peut aligner plus de bijoux, et sa majestueuse lenteur en est l'écrin. C'est curieux, tous ces joueurs de grands clubs qui atteignent leur meilleur niveau avec un si mauvais entraîneur.

N'Golo Kanté n'a pas eu ses percussions habituelles, mais il n'a pas joué du tambourin, et les milieux de terrain l'ont vu surgir toutes les vingt secondes sous la forme d'un nouveau variant. Inspiré par Hummels, Adrien Rabiot a compris que rendre impossible un arrêt est encore la meilleure manière de tromper Neuer. Sa feinte de centre et son tir ont frôlé le coup parfait. Qu'il continue à regarder des vidéos de Matuidi pour progresser.

Le trio d'attaquants a peaufiné sa préparation, et économisé ses cartouches. Kylian Mbappé a régulièrement basculé dans la dimension Mbappé, là où les autres joueurs courent au ralenti, mais le système d'acquisition de la cible n'était pas bien réglé. D'Antoine Griezmann, on dira que l'amour se passe de commentaires. Les tablettes de Karim Benzema ne sont pas restées vierges: il a fait son entrée au classement des buts invalidés par la VAR.



Vu du forum

=>> Mama, Rama & Papa Yade - 15/06/2021 à 21h18

On a déjà eu plus d'occases qu'en 2016, non?

=>> Mevatlav Ekraspeck - 15/06/2021 à 21h20

Si un Français marque contre son camp, est ce qu’on peut parler d’un Pétain de but?

=>> Aristofan - 15/06/2021 à 21h22

Quel réalisme de Hummels, un vrai renard des surfaces. Je comprends que Deschamps l'ait préféré à Giroud.

=>> Jean-Huileux de Gluten - 15/06/2021 à 21h40

C'est sympa de la part de Lloris d'attendre la fin des quatorze ralentis avant de tirer ses six-mètres.

=>> tikko - 15/06/2021 à 22h10

Pogba, j'ai l'impression qu'il veut encore manger des pâtes.

=>> Metzallica - 15/06/2021 à 22h40

On ne fait aucun changement pour être sûr de cramer tout le monde.

=>> Le Pobga du Coman - 15/06/2021 à 22h41

Ou alors c'est la stratégie anti-covid: on a deux groupes de onze qui ne se mélangent pas.

=>> cocobeloeil - 15/06/2021 à 22h45

Ça m'étonne pas que Coman demande un salaire supérieur à Sane au Bayern.

Les titres auxquels vous avez échappé

Rüdiger, chevalier tétonique

Les Bleus laissent passer l'Havertz*

ßeum**



*Le Meilleur est le Pires ** Gerardhino Del Cybernic