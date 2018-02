"Joueurs à protéger" : les bons, les brutes et le règlement

Y a-t-il une espèce de footballeur à protéger plus que d’autres? La question n’est pas nouvelle, mais la présence de Neymar Jr dans le championnat de France devait immanquablement amener à la poser de nouveau. Au début du championnat, on s’interrogea d’abord sur l’abord sur l’effet de ses provocations, qui ne sont pas toujours strictement balle au pied : il y entre une volonté de chambrer et de mystifier son adversaire – dans la regrettable terminologie actuelle, cela se traduit par "humilier".



Au-delà desdites provocations de Neymar, son jeu, sa supériorité technique appellent le recours à des moyens qui peuvent relever du vice ou de la brutalité. Soit parce que ce sont littéralement les seuls qui restent à des adversaires surclassés, soit parce qu’il s’agit d’une stratégie d’intimidation. Le propre des génies de la caste à laquelle il souhaite appartenir est justement de parvenir à être plus forts que les méthodes de rétorsion que leurs dons provoquent. (…)

