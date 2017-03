Innovation et performance

En plus d'avoir un nom incroyable, Paul Power fait des conférences pour Prozone, et il réfléchit à l'avenir du football. En un peu plus d'une demi-heure, il s'intéresse ici à la data, les actions qu'elles prend en compte et omet, et la manière dont on peut calculer ce qui se passe loin du ballon. Il évoque ainsi notamment Lyon et le pressing de Marcelo Bielsa.