Il faut regarder avant de passer

Le titre est assez explicite mais tout le monde n'applique pas le conseil. Démonstration suédoise, où cette passe (plus ou moins) aveugle emprunte moins à Ronadilnho qu'à Vidéo Gag.



Robert Gojani est Suédois et il a rejoint Elfsborg cette saison. Sa formation, qui traîne en fond de classement après huit matches, se déplaçait à Häcken, équipe emmenée par Paulinho Guerreiro, meilleur buteur du championnat. Mais le Brésilien n'a pas eu besoin d'être décisif pour voir les siens mener. Sur une phase de possession tout à fait banale, notre ami Gojani jette un trop rapide coup d'oeil avant de passer en retrait à son gardien. Problème: celui-ci n'était pas dans le but. Expulsé dans la foulée, Gojani verra son équipe perdre 5-0, Stefan Ishizaki marquant aussi dans son propre but. Une bien belle journée.