Houchen 1987, le soleil de Coventry

Un jour, un but – Le 16 mai 1987, sous le soleil de Wembley, l'Anglais Keith Houchen inscrit d'une tête plongeante acrobatique un but qui lance le club de Coventry vers le seul grand titre de son histoire, la FA Cup.

Sur un long dégagement de Serge Ogrizovic, le ballon arrive aux abords de la surface de réparation de Ray Clemence. Keith Houchen récupère, transmet à Dave Bennett sur son coté droit. L'ailier de Coventry centre devant le but, Ray Clemence hésite à sortir. Alors Keith Houchen se détend, plonge droit devant lui et, en position quasiment horizontale, frappe le ballon de la tête pour l’envoyer dans les filets.

Flying Circus

Dès lors, les certitudes vacillent. Cette 107e FA Cup semblait promise à Tottenham. Le club du North London n’a jamais perdu la moindre finale au cours de son histoire, et cette Cup sera la huitième de son palmarès, le record. L'équipe de David Pleat est constituée de joueurs de tout premier plan: Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles, Chris Waddle, Ray Clemence, sans oublier Clive Allen, Player of the Year et meilleur buteur du championnat avec trente-trois buts. En face, c'est Coventry, autant dire pas grand-chose. En cent quatre années d’existence, le club des West Midlands n’a jamais su s’extirper de son anonymat. Il est pourtant présent parmi l’élite depuis vingt ans, mais il n’est qu’un élément du décor, un adversaire parmi d’autres qui ferraille dans le fond du classement, n’assurant souvent son maintien que dans les dernières journées.

Pour mesurer à quel point la présence de Coventry ce 16 mai 1987 à Wembley est incongrue, il faut remonter une bonne quinzaine d'années plus tôt, dans un sketch du Monty Python Flying Circus, où le simple fait d’imaginer Coventry remporter une épreuve de foot faisait hurler toute l'Angleterre de rire. Avec ce but de Keith Houchen, le sketch des Monty Python a soudain pris un sacré coup de vieux. Bien que Tottenham ait ouvert le score dès la deuxième minute, bien qu’il ait mené 2-1 à la mi-temps, Coventry a crânement joué sa chance et s’est procuré quelques occasions.

Under a blue sky

Sur son coté droit, Dave Bennett en fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs londoniens. Sans doute cet ancien joueur de Manchester City, battu lors de la finale de 1981, est-il particulièrement motivé à l’idée de battre les Spurs. C'est lui qui a égalisé juste après l'ouverture du score et c'est encore lui qui adresse ce centre au cordeau devant la cage de Ray Clemence, que Keith Houchen concrétise en but historique à l’heure de jeu.

Car on l'a dit, ce but a transporté cette finale dans un autre possible. Il a laissé s’immiscer l’idée que Coventry pouvait remporter la Cup. Les Sky Blues tiennent le score nul jusqu’à la quatre-vingt-dixième minute, contraignant les Spurs à la prolongation. Et là, après six minutes se produit un terrible coup de théâtre: sur un centre de Lloyd McGrath, le capitaine des Spurs Gary Mabbutt s’interpose mais détourne la trajectoire du ballon hors de portée de son gardien. Mabbutt avait inscrit le but du 2-1, il signe aussi celui de la défaite des siens. Un doublé qui nous ramène à nouveau vers la finale de 1981 où Tommy Hutchinson, de Manchester City, avait également inscrit un but pour chaque camp.

L’issue de cette finale ensoleillée est cruelle pour les Spurs, mais elle ne retire en rien la légitimité de la victoire de Coventry. Le club des West Midlands inscrit enfin son nom dans l’histoire du foot anglais. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, l’équipe espoirs du club a également remporté quelques heures plus tôt la Youth Cup. Coventry n’est désormais plus un club comme les autres.