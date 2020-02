Guide des communiqués officiels de l'OL

L'Olympique lyonnais fait désormais la guerre à ses propres supporters, et il n'a à peu près aucune chance de la gagner.

Il est loin, le temps où l'omniprésence médiatique et les déclarations à l'emporte-syntaxe de Jean-Michel Aulas lui valaient d'être qualifié de grand communicant. Celui dont on vantait la science du contrefeu est devenu pyromane, et le club s'est engagé dans une spirale qui lui aliène ses propres supporters.

La com de l'Olympique lyonnais est même devenue un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire, et sa récente interprétation de l'effet Streisand est encore exemplaire. Après avoir bloqué sur Twitter un supporter qui avait grimé Rudi Garcia en clown, l'OL a essuyé une pluie de clowns, puis publié un communiqué menaçant (qui?) de poursuites.



Tweet authentique (sauf l'image)

La légende des communiqués officiels de l'Olympique lyonnais (COOL) n'est plus à écrire, mais la saga a toujours de nouveaux épisodes en production.