GLT : un nouveau bug contre son camp

Une Balle dans le pied – Le nouveau dysfonctionnement de la Goal Line Technology constaté à Bordeaux (à cause du maillot trop jaune de Carrasso…) pointe les failles et les paradoxes d'un dispositif qui n'accomplit pas ses promesses.

Le match de Ligue 1 Bordeaux-Rennes, ce week-end, a été le théâtre du troisième incident significatif lié à l'usage de la Goal Line Technology depuis sa mise en œuvre dans divers championnats depuis deux saisons. La montre de l'arbitre central Sébastien Desiage a vibré à la 44e minute, indiquant que le ballon était entièrement entré dans la cage bordelaise au moment où le gardien Cédric Carrasso se saisissait de celui-ci, pourtant nettement devant la ligne de but. Sébastien Desiage a heureusement choisi d'ignorer l'alerte et de ne pas valider ce but virtuel, au grand soulagement du gardien des Girondins.

Selon le prestataire GoalControl, son technicien, dans son car-régie, a constaté immédiatement le bug sonore et a vérifié que les données de visualisation n'indiquaient pas un but, avant d'en informer les arbitres et d'avancer une cause : la couleur jaune fluo du maillot du portier a interféré et induit le système en erreur. L'explication est pour le moins ésotérique, et elle expose une faille importante si vraiment un facteur aussi anodin a perturbé le dispositif.

Le directeur général de GoalControl France, Carlo Murinni, confirme que le technicien a situé l'origine du dysfonctionnement dans "l’altération d’un paramètre qui sert à accentuer l’intensité des couleurs pour mieux les différencier, lors de la procédure d’implémentation des données du stade" (procédure qui se déroule avant chaque match). Carlo Murinni déclenche une salve préventive: "Le bug a été identifié rapidement et écarté définitivement", une mise à jour a été effectuée pour tous les dispositifs, une nouvelle procédure de contrôle mise en place. "Ce type d'incident ne pourra donc en aucun cas se reproduire". Mais ces assurances n'effacent pas les doutes nés d'incidents récurrents.(…)

