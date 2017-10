GLT : trop de flou sur la ligne

La chronique des bugs de la Goal Line Technology est appelée à se poursuivre tant que ces bugs se répéteront, ce que l'inertie des acteurs concernés semble garantir pour quelque temps encore. Coup sur coup, deux nouveaux épisodes se sont pourtant ajoutés au feuilleton.

À Rennes, c'est un imbroglio fâcheux qu'a provoqué le déclenchement du système, annonçant un but aux arbitres. Alors que le gardien caennais venait de repousser un ballon des deux poings et que la rencontre s'était poursuivie par l'exécution d'un corner, M. Delerue interrompt le jeu et valide un but pour Rennes. Dans une certaine confusion, les Caennais protestent et au terme d'une bonne minute, l'arbitre revient sur sa décision après avoir été informé par le délégué d'un "plantage total" de la GLT.

Si, dans ses protestations, le portier Rémy Vercoutre a spontanément évoqué la couleur jaune fluo de son maillot, c'est parce qu'en février, cette couleur portée par son confrère Cédric Carrasso avait été désignée par le prestataire comme la raison d'un bug analogue. Le directeur général de GoalControl France, prestataire de la Ligue 1 [2], Carlo Murinni, avait alors été formel : "Le bug a été identifié rapidement et écarté définitivement (…). Ce type d’incident ne pourra donc en aucun cas se reproduire".(…)

