Gardien dribbleur et décisif

Notre héros s'appelle Colin Coosemans, il est le dernier rempart de Malines et son équipe affrontait Mouscron ce week-end. Tandis que les frontaliers menaient 2-1, il s'est aventuré loin de son but pour le dernier corner. Et a ensuite lancé un drôle d'enchaînement, entre dribble, récupération et centre, envoyé dans le but par le défenseur Elias Cobbaut. De quoi célébrer avec entrain.