Gardien distrait, corner direct

Quatrième derrière les trois clubs historiques, Alkmaar a battu Heerenveen (2-0). Et le fait marquant de ce match est l'oeuvre du Marocain Oussama Idrissi, auteur de son septième but de la saison sans l'aide de personne. Encore que. En ne faisant pas attention, et abandonnant son but, Warner Hahn lui a ouvert une petite porte. Et le portier adverse a été sanctionné d'un corner direct plein de malice et de talent.

Quand tu piques-niques dans ta surface alors qu'un corner va être tiré : tu prends un but sur corner direct, digne du Foot en Folie. ????#EredivisieMonAmour pic.twitter.com/YAWPuXMTLm — Johann Crochet (@johanncrochet) 27 janvier 2019