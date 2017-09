France-Pays-Bas : gouda vibrations

"Match parfait", comme on l'a entendu dire? Pourquoi pas, si l'on s'en tient au score, aux trois points et aux histoires que raconte ce match. Lemar homme du soir et double buteur, Mbappé auteur de sa première réalisation en bleu: c'est comme si l'épuisante actualité du mercato s'était invitée sur le terrain, et on peut savoir gré à ces deux-là de ne pas avoir été perturbés.

Mais avant l'expulsion de Strootman à la 62e minute, l'équipe de France ne menait que d'un but, et sa belle première mi-temps – hormis bien sûr ce but inscrit avec une efficacité clinique – ne l'avait pas vue inquiéter réellement Cillessen, à l'image des trois tirs inoffensifs de Coman. Le retour des vestiaires n'ayant pas été flamboyant, il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que Robben n'instille le doute en convertissant une des très rares occasions néerlandaises (69e). À ce moment, Didier Deschamps faisait la tête suivante:

L'autre élément de pondération tient justement dans la faiblesse des Pays-Bas, dont la réduction à dix a précipité leur effondrement. Un but marqué tôt, une expulsion (sévère) au bon moment: de ce point de vue, le scénario a lui aussi été parfait. On pincera encore les lèvres pour souligner que des attitudes moins égoïstes devant le but auraient pu assurer plus tôt la victoire.

Pour le reste, c'est tout de même avec aisance que la sélection tricolore a passé l'obstacle, à un moment délicat de la saison. Équilibré, puissant, supérieur techniquement, le collectif a été servi par des individualités qui ont ont brillé ou su être décisives. Entre sa force de récupération et sa capacité, hier soir, à faire vivre le ballon, elle n'a pas laissé beaucoup de perspectives à son adversaire. Et il est agréable de se dire que ce match a autant contribué à l'objectif de qualification que porté de nouvelles promesses pour l'avenir.



La nalyse

C. K. – Observation tout sauf révolutionnaire: il est plus aisé de dominer un match quand l'adversaire est incapable de contrôler ce qui se passe dans l'entrejeu. Puisqu'il le faut, nommons les accusés. Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Wesley Sneijder. Le premier joue numéro 8 à la Roma, aidé du vorace Nainggolan et du toujours intelligent De Rossi. Le second, formé à un poste offensif, évolue dans une équipe de Liverpool qui ne fait qu'attaquer, construisant avec le ballon et pressant sans. Enfin, le Niçois, à court de forme, n'a pas gagné en travail ce qu'il a perdu en magie. Un point commun? N'ayant pas de talent particulier pour la chose, aucun n'assume les tâches de récupération en club.

Les associer n'est donc une bonne idée que si l'équipe domine et ne doit pas affronter d'attaques placées, sans quoi il deviendra vite impossible de reprendre la balle si l'on est acculé dans son camp. Oui, le coupable est finalement plutôt à chercher sur le banc. Dick Advocaat n'avait peut-être pas beaucoup d'autres choix. Mais son 4-2-3-1, dont la construction offensive peut être comparée à celle de l'Olympique lyonnais, n'avait aucun "casseur de jeu" au milieu. Un Van Bommel par exemple, qui aurait d'ailleurs probablement échappé au deuxième carton pris par Strootman. Pas de spécialiste: peu de chances de gratter les ballons permettant de lancer des contre-attaques.

Pourquoi insister sur les limites adverses? Car ce sont elles qui ont permis à la France de briller à ce point. Pas question de jouer les rabat-joie pour le plaisir: même face à une opposition plus solide, les dribbles et accélérations des uns et des autres auraient eu de bonnes chances de fonctionner. Mais c'est en gagnant facilement la bataille du milieu qu'a pu se mettre en place le dépassement de fonction sur le reste du terrain. Et si le double pivot inspire confiance, il aura opposition plus solide qu'une équipe en galère dès qu'il faut sortir de la passe à dix entre les quatre défenseurs.

Kanté calmant quasiment à lui tout seul les menaces offensives à la source (huit ballons récupérés), Pogba a ainsi pu créer, Griezmann coller Giroud et Lemar évoluer librement de l'aile à l'axe, permettant ainsi à Kurzawa de déborder quand le Monégasque se muait en meneur de jeu (quel plaisir d'avoir un ailier créateur et un autre de percussion en même temps sur le terrain!). Si la source de l'emprise du jeu est là, la capacité à faire des différences ne doit pas être sous-estimée. Chaque semaine, des équipes de possession font tourner, en vain. Les Bleus, surtout dangereux en supériorité numérique face à des Néerlandais désorganisés par leur volonté d'égaliser, ont maquillé le score dans des proportions excessives. Mais, avec Coman et Mbappé (plus Dembélé, qu'on devrait vite revoir), ils peuvent gagner les un contre un qui font basculer les matches. Vérité d'un match ou vraie tendance, le constat est là: on espérait une équipe de France au pragmatisme offensif, la voilà.



Les gars

Il n'y aurait rien eu à redire du match de Lloris, si une relance imprécise n'avait été à l'origine de la grosse occasion de Robben. Sur la mine de ce dernier, à la 90e, c'est la transversale qui le supplée.

Umtiti et Koscielny ont frôlé l'ennui, et le Gunner la blessure sur une faute de Robben qui aurait pu être sanctionnée d'un penalty. Umtiti, pris par le centre de Promes alors que Koscielny était sorti, a la bonne idée d'être sur la trajectoire de la tête de Robben (69e).

S'ils ont parfois plus de fougue que de précision, Kurzawa et Sidibé ont eu le mérite de beaucoup jouer avec les attaquants, et plutôt bien. Plus en vue que son confrère, Sidibé a fini sur un impeccable centre en retrait, décisif, pour Mbappé (90e).

Kanté fait de la récupération de balle un spectacle en soi, et il a encore abondé les ralentis. Un énorme volume de jeu et une complémentarité intéressante avec Pogba. Dommage qu'il ne conclue pas l'action de la 61e minute au cours de laquelle il reprend deux fois le ballon.

De la valeur intrinsèque de Pogba, il faut toujours retrancher ce que coûte sa désinvolture – qu'illustre sa perte de balle inexplicable à la 11e minute, voire son passage au travers du centre de Coman (29e). Il agace encore plus quand, après un superbe débordement, il oublie ses partenaires pour tirer sur le gardien (69e). Mais il a maintenu son emprise sur sa zone et organisé le jeu, comme ce bon tir du gauche (53e).

Il s'est montré à bon escient en mettant le bazar sur l'aile gauche des Oranje, un peu moins quand il a forcé des tirs alors que des solutions s'offraient à lui (31e, 39e). Parfois imprécis, il aurait pu être décisif sur deux débordements si Kanté et Pogba avaient converti ses centres. Coman n'avait plus porté le maillot bleu depuis France-Portugal, et il a très envie d'en reprendre l'habitude.

On ne dira pas que Griezmann voulait lui aussi relancer sa carrière en bleu, mais qu'il a lancé cette saison sur d'excellentes bases. Un but (13e), une passe décisive (88e), un bon coup franc (63e) et beaucoup de présence dans une position de meneur offensif. On se souvient quand même d'un tacle en différé assez étrange, au quart d'heure de jeu, qui aurait pu tourner à la catastrophe.

Lemar n'a pas volé la vedette à Griezmann, il l'a méritée. D'emblée disponible et servi, il a constamment cherché à dynamiser ou à orienter le jeu. Aussi bien ses passes que ses dribbles ont ouvert des brèches, et son doublé parachève son bilan.

Sevré de bons ballons dans la surface, Giroud n'a pas hésité à revenir pour en toucher dans l'entrejeu, cherchant là aussi à effectuer de bons relais. Il a eu le geste juste dans son une-deux avec Griezmann pour l'ouverture du score, mais n'aura eu qu'une semi-occasion pour son compte (tir contré, 53e).



Les observations en vrac

Beau comme un 4-2-3-1.

Pour une fois que Koscielny provoque un penalty dans la surface adverse, il n'est pas sifflé et tout le monde s'en fout.

"On ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer la route." Bel hommage du sponsor des Bleus aux victimes de cette année.

Dernier jour du mercato, fête de l'aïd, anniversaire de la mort de Lady Di, présentation des ordonnances sur la législation du travail… Rude journée.



Vu du forum

=>> McManaman - 20h48

La clause libératoire du coiffeur de Griezmann, elle est à combien?

=>> O Gordinho - 21h02

Excellent ce Leymar Jr. Pas si cher finalement.

=>> Tonton Danijel - 21h03

Robben reste plus vif que le reste de ses coéquipiers.

=>> Mevatlav Ekraspeck - 21h06

Je crois que c'est à Saint-Pierre-des-Corps que j'ai vu autant de trains de marchandises la dernière fois.

=>> forezjohn - 21h09

Ça fait bizarre d'avoir Kurt Cobain en pointe.

=>> El Mata Mord - 21h22

Ne pas en mettre quatre à ces Hollandais transparents serait à la limite de la faute professionnelle...

=>> Mama, Rama & Papa Yade - 21h27

J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces orange et bleu à Gaston-Gérard samedi dernier...

=>> Micoud sur le terrain - à 22h15

Banzai! ca fait du bien, quelle frappe! Dommage que le but soit gâché par un Hexagoal avec les doigts.

=>> Tonton Danijel - 22h35

Ne nous enflammons pas trop, les Belges en ont mis 9 contre Gibraltar et les Portugais 5 contre les Féroé. On jaugera mieux notre niveau contre une grande équipe.

=>> Lucho Gonzealaise - 22h39

Imagine, tu subis pendant 70 minutes et là on te fait rentrer Mbappé.

=>> yes215 - 22h41

J'ai presque l'impression que le premier but en bleu de Mbappe est arrivé tard et le mec a 18 ans seulement. Kingsley Coman, 21 ans, j'ai l'impression qu'il fait un come-back.

=>> Mama, Rama & Papa Yade - 22h42

Les Bulgares et un certain Kostadinov reviennent à 4 points.

=>> ravio - 00h56

Le meilleur buteur du groupe est Aurélien Joachim, le terrrrrible goléador luxembourgeois, seul en tête avec 4 buts. J'aurais fait un chèque de 180 patates pour Mbappé, je l'aurais mauvaise...



Les titres auxquels vous avez échappé

Le chemin d'Edam

Lemarvilloso

La France enfonce les Pays-Bas

Dick sucks



Merci à Lucho Gonzealaise et lyes215 pour leur contribution aux TAVAE.