Football Leaks, fuites en avant

(…) Les blasés adopteront la posture fataliste de rigueur, en ne voyant "aucune surprise" dans ses révélations. La connaissance des faits et de leurs principes ne devrait pourtant pas amoindrir la colère qu'ils suscitent. Moins à propos de ces dernières péripéties, aussi graves soient-elles, que contre ce qui en est à l'origine.

Depuis vingt-cinq ans, toutes les évidences de la libéralisation forcenée du football et de ses conséquences sont sous nos yeux: rupture tragique de l'équité sportive, ignorance de tout intérêt collectif, destruction méthodique des digues empêchant la logique économique de s'imposer de plus en plus à la logique sportive et, donc, généralisation du "dopage financier".

Dans cette affaire, on sait aussi que l'UEFA a cédé devant la sempiternelle menace d'une Ligue privée, agitée par l'oligarchie, lui concédant reformes sur réformes à son avantage, à commencer par celles de la Ligue des champions. (…)

