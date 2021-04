Éloge des éliminatoires

Moi, je vous aime. Vous avez le goût de ce qui disparaît et, en même temps, vous persistez. Éternels matches de phase qualificative, je vous aime. Certes, vous vous êtes modernisés. Aux stades coupe-gorge des confins de l'empire soviétique ont succédé des arénas décapotables et, aux champs de patates, des pelouses 100 % acryliques – pas moins traîtresses.



Mais ce sont les mêmes adversaires, ces sélections dont on ne connaît pas toujours la couleur du maillot et qu'on n'arrive pas à classer parmi les moyennes-bonnes, les moyennes-passables et les moyennes-non-en-fait-complètement-nulles. En espérant ne pas tomber contre la sélection moyenne-révélation-des-éliminatoires. On n'a qu'une certitude : leur capacité à être pénibles.



Comment ne pas être admiratif devant une Ukraine qui obtient un score nul 1-1 sur un autogoal, avec zéro tir cadré? C'est beau comme le football, les amis. Contre les grosses nations, ces équipes ne connaissent qu'une stratégie: défendre en bloc de onze et croire dur comme fer qu'on peut quand même marquer. Ça gagne rarement, mais ça met n'importe quelle équipe dans l'embarras.(…)

