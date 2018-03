Double parade de qualité

Cristian Balgradean a concédé trois buts face à Hermannstadt, équipe de deuxième division, et son équipe a étonnamment été éliminée de la Coupe (3-0). Mais le gardien du Steaua Bucarest, habituel remplaçant, s'est mis en évidence dans un match perdu 3-0. Pris dans ses filets après avoir mal jugé la trajectoire d'un ballon envoyé sur la barre, il s'en sert pour se projeter vers l'attaquant et repousser un puis deux tirs. Original.

THIS IS THE SAVE of the season! Spiderman!!! What a great save from FCSB's goalkeeper, using his net to get back in a good position to stop the goal. Just brilliant! pic.twitter.com/yjSkhCuFy4