Dodô peut retourner se coucher

Dans la famille des penalties ratés, je voudrais celui avec une course d'élan bien foireuse suivie d'un tir croqué. Et bien le voilà dans toute sa splendeur!



Giresunspor, club de deuxième division, affrontait le grand Fenerbahce en Coupe de Turquie. Une très belle opportunité de faire exploit, d'autant que le score n'était que de 0-1 en début de seconde période au moment où l'arbitre a sifflé un penalty en faveur de Giresun. La suite? Un chef d'oeuvre du dénommé Dodô, qui améliore encore un peu le travail entamé par Simone Zaza à l'Euro 2016. Bien entendu, puisqu'il fallait que l'échec soit le plus douloureux possible, son équipe a égalisé un peu plus tard avant de concéder un penalty à la dernière seconde. Transformé, celui-là...