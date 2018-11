Démonstration collective

Sébastien Wüthrich, qui rappellera peut-être des souvenirs aux fans de Montpellier, a marqué deux fois avec le Servette FC ce week-end face à Schaffhausen, en deuxième division suisse. Et son second but est magnifique. À l'issue d'une action collective superbe, où chacun y va de son appel, Wüthrich se retrouve à la conclusion pour pousser le ballon au fond, et conforter la place de leader de sa formation.