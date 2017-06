Dans la peau de Roberto Carlos

On ne va pas se mentir: si la qualité est excellente, on n'a pas vu image aussi instable depuis Nonfilm de Quentin Dupieux. Et pour cause. Roberto Carlos, qui porte la caméra sur lui, est en mouvement. Si la réalisation est donc perfectible, on a l'impression quelques instants d'être à sa place dans ce match de gala entre les anciens du Real et de la Roma. Avec, vu aux premières loges, un magnifique coup franc de Figo en pleine lucarne.