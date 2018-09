CSC collectif

Cette rubrique permet de régulièrement mettre en valeur les héros de l'autogoal ridicule, mais une figure technique plus rare consiste à s'aider d'un partenaire pour marquer dans son but.



Le championnat chinois, ses joueurs connus, ses salaires... mais aussi, parfois, ses finitions improbables. Nous sommes ici pendant le match entre Guangzhou R&F et le Chongqing Lifan, terminé sur le score de 1-1. Et c'est l'ouverture du score du dernier nommé qui nous intéresse: un dégagement (un peu précipité) de Yi Teng rebondit directement sur Huang Zhengyu. Problème, son infortuné partenaire redirige le ballon vers les filets. Un but gag qui méritait bien un petit rire du commentateur.