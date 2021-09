Coupe du monde tous les deux ans : l’enfer est pavé de mauvaises intentions

Il est là, en une de L’Équipe, avec le visage et le costume d’Arsène Wenger, directeur du développement mondial du football de la FIFA: le projet d’une Coupe du monde tous les deux ans. L’ex-porte-parole officieux du lobby des clubs les plus riches, mobilisés contre le football de sélections dans les années 2000, défend donc une idée qui l’aurait ulcéré en tant qu’entraîneur d’Arsenal.

La paternité de celle-ci doit être attribuée à Sepp Blatter, qui l’avait déjà promue il y a vingt ans. Cette fois, avec l’alternance Coupes du monde-championnats continentaux (Euro, Copa América, etc., également tous les deux ans), il y aurait une phase finale à la fin de chaque saison. La phase qualificative se déroulerait lors de deux fenêtres internationales en octobre et mars.

L’initiative est menée habilement, et elle est bien avancée. Soumise lors du 71e congrès de la FIFA, en mai dernier, par le président de la fédération saoudienne, elle fait l’objet d’une étude de faisabilité, et elle a déjà obtenu le soutien de plusieurs fédérations africaines et asiatiques. Elle pourrait être validée début 2022, pour une mise en œuvre en 2028. (…)

