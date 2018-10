Coup franc indirect, but improbable

Quand on veut jouer avec un peu de vice et gagner du temps, il faut aller jusqu'au bout de son idée. Sans quoi, on peut concéder un but gag largement évitable.



On joue la dernière minute du match entre Belgrano et Banfield, et les premiers mènent 1-0. Leur gardien, Cesar Rigamonti, garde la balle dans les mains pendant de longues, très longues secondes, jusqu'à ce que l'arbitre siffle un rarissime coup franc indirect. Naïf, Rigamonti finit par céder aux avances de ce bon vieux Dario Cvitanich, qui lui réclame le ballon. Et qui, une fois récupéré, le passe à Julian Carranza, qui marque le but de l'égalisation dans une cage déserte...