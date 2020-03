Coronavirus : quelle mort faut-il préférer pour la saison sportive ?

Dans le chaos créé par l'épidémie de coronavirus, les incertitudes que celle-ci fait peser sur les compétitions sportives ne sont pas les plus graves… Mais elles nous font brutalement prendre conscience de ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir.

Comme les manifestations culturelles ou festives, les très nombreux événements sportifs entrent dans le spectre des mesures gouvernementales, en tant qu'événements ne pouvant être considérés comme "utiles à la vie de la nation".

L'ampleur de la menace, non pas sur quelques matches, mais sur les compétitions elles-mêmes, se précise. Et encore ne fait-on que pressentir les imbroglios et les impasses que la situation promet.



Stade 3 et stades vides

La "doctrine d'organisation" définie par l'État a fait passer la jauge des interdictions de rassemblement de 5.000 à 1.000 personnes, jusqu'au 15 avril – au moins –, avant même l'officialisation du "stade 3" de l'épidémie. Les préfets auront le choix entre report, maintien à huis clos et huis clos partiel.

Après les premières perturbations, deux rencontres hautement médiatisées ont été à leur tour concernées: PSG-Borussia (huis clos) et France-Irlande de rugby (report). De quoi frapper un peu plus les esprits que les pourtant très nombreuses annulations de compétitions dans les autres sports.

[Mise à jour, 10 mars, 15h45 : la LFP s'est "prononcée ce jour sur la tenue des matches de Ligue 1 et Ligue 2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020".]

Il suffit de jeter un œil du côté de l'Italie, qui a pris deux à trois semaines d'avance: des reports de match, on a glissé vers un décret de huis clos jusqu'au 3 avril, puis vers la probable suspension de tous les championnats, demandée par le Comité olympique italien jusqu'à la même date. Une échéance qui a les plus grandes chances d'être repoussée.

En France, nous en sommes encore à regretter le huis clos du Parc des Princes, mercredi. Faut-il préférer un report, aux motifs légitimes du caractère sinistre d'un stade vide et du préjudice pour le PSG en matière de soutien? Ce serait sous-estimer les risques que ce report ne soit une remise aux calendes grecques.



Les huis clos, moindre mal

Il y a très peu de chances que la crise soit terminée dans un mois. Le calendrier très dense du football a des marges pour absorber des perturbations mineures, pas des décalages de plusieurs semaines affectant toutes les compétitions. Dès lors, du point de vue de l'organisation, les huis clos sont un moindre mal. L'UEFA, qui les préconise, en a bien conscience.

Du moins avant qu'une suspension générale, dans la foulée de l'Italie, ne tranche le débat. Même si l'épidémie atteint son pic d'ici deux à quatre semaines, meilleur des cas d'après les épidémiologistes, il sera impossible de compenser les retards accumulés sans empiéter sur le temps de préparation de l'Euro, voire sur le tournoi lui-même.

Le Championnat d'Europe des nations est en effet menacé, a minima par des interdictions de déplacement des supporters si le risque sanitaire est encore trop élevé. La catastrophe industrielle deviendrait totale en cas d'annulation pure et simple. L'idée saugrenue d'un Euro dans douze pays encaisse un sévère revers de karma.

Autant dire que, sauf résorption rapide de la pandémie en Europe, ou recours systématique aux huis clos (qui ne tiendra pas si les équipes sont elles-mêmes atteintes), les mois qui viennent nous promettent un formidable chaos calendaire. Et des polémiques dantesques en cas de gel des compétitions avec attribution des titres et des qualifications-relégations.



Le spectre des annulations

De fait, les championnats nationaux, voire la Ligue des champions, n'ont même plus la certitude de pouvoir "finir la saison". Le spectre des annulations devient plus tangible, ce que les supporters de Liverpool doivent voir comme le signe d'une malédiction. Et tous les autres comme un choc.

Dans l'histoire contemporaine, quasiment seules les guerres ont interrompu le cours des compétitions – y compris la guerre civile irlandaise, dans le cas du Tournoi des cinq nations 1972. Devant l'urgence sanitaire, le sport retrouve son caractère dérisoire – même si l'industrie qu'il est devenu subira les mêmes graves conséquences économiques que d'autres secteurs.

Nous éprouvons alors une forme de stupeur à constater que notre divertissement préféré, qui a pour caractéristique de se poursuivre quels que soient les désastres qui frappent l'humanité, puisse être arrêté. Habituellement, le monde s'effondre, mais le spectacle continue.

Paradoxalement, c'est de sa futilité que nous allons particulièrement ressentir le manque en cette période anxiogène. Pour un peu, quitte à valider son rôle d'opium populaire, on en viendrait à considérer que le sport est "utile à la vie de la nation". Il ne guérit pas de la maladie, mais il en traite certains symptômes.

[mise à jour, 10 mars, 16h50. Le Milan AC a annoncé la suspension de ses entraînements, et l'association des footballeurs professionnels espagnols demandé la suspension de tous les matches. On peut penser que, dès lors que des cas seront déclarés au sein des équipes, les huis clos cesseront d'être une option. On se dirigera alors vers des suspensions, ce qui rendra plus probable les annulations des compétitions, ou le "gel" des classements – si cela peut être accepté, ne serait-ce que juridiquement.]