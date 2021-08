"Comment gagner un match de foot ?" : un livre pour percer les secrets de la performance

Il y a cinq ans, l’aventure littéraire de l’équipe des Dé-Managers débutait par une question: comment (bien) regarder le jeu pour en tirer l’essence?

Mais la tactique n’est qu’une des nombreuses variables déterminant les résultats sur le terrain: sans un club bien structuré et des joueurs de qualité, difficile de remplir les objectifs… surtout dans un sport qui laisse de moins en moins de place au hasard.

C’est en observant l’évolution des approches dans le football professionnel, dans le sillage d’autres disciplines, que la thématique centrale de ce qui est devenu Comment gagner un match de foot? s’est imposée.

Il ne s’agit évidemment pas d’un manuel garantissant la victoire à tous les coups, ni de projections ou de préconisations de méthodes encore inutilisées.

L’ambition du livre: détailler les ressorts du football de haut niveau, en explorer les coulisses pour mettre au jour les processus déployés dans le foot pro et mettre en lumière les hommes et les femmes qui les animent au quotidien, généralement dans l’ombre, dans une multitude de domaines au service de la performance : politique sportive, recrutement, méthodologies d’entraînement, analyse vidéo, stratégie tactique, préparation physique et mentale, coaching…

Car avant les innovations, les datas et la R&D, il y a des humains qui s'échinent à faire performer d'autres humains chaque week-end.

Au fil de la lecture, on croise un joueur qui crayonne les circuits de jeu préférentiels selon le schéma adverse avant le match, une équipe qui synchronise sa respiration de manière kinesthésique et un recruteur qui scrute les réseaux sociaux pour valider (ou non) une cible potentielle.

On rencontre un analyste qui systématise certaines actions individuelles en fonction du positionnement adverse, un spécialiste qui met en place des mécanismes de stockage du sommeil, des directeurs sportifs plus ou moins avides de datas et un nutritionniste pédagogue.

Ces savoir-faire et ces méthodologies, longtemps considérés comme gadgets par la vieille école, offrent un aperçu de la réalité compétitive du football de haut niveau, marquée par la quête de gains marginaux. La science, les nouvelles technologies et les données ont pris une place centrale, optimisant les prises de décision, renforçant – plutôt que supplantant – l'expertise humaine.

Entretiens à l’appui, toutes ces approches sont passées en revue, des fondations établies en amont jusqu’au match en passant par la préparation hebdomadaire, pour offrir le panorama le plus complet de ce que devient le ballon rond à l’ère de la rationalité et de l’efficacité.

Le romantisme n’est pas sacrifié pour autant. On le retrouve, parfois, au détour d'une conversation ou des accrocs de la surperformance poussée à l'excès. Aussi élaboré soit-il, le football restera toujours le football.

Intendance

Dispositif tactique

Un 4-2-3-1 qui envoie du jeu pendant plus de 500 pages, où chaque ligne peut fonctionner de manière autonome.

Au sommaire

• Une introduction questionnant la notion de victoire dans le foot.

• "Comment construire un club qui gagne?", partie qui passe de l’identité du club et du modèle de jeu au recrutement et au choix de l’entraîneur.

• "Comment préparer un match?", cœur de l’ouvrage avec la préparation technico-tactique, physique et mentale, jusqu’à la causerie d’avant-match.

• "Comment gagner la bataille tactique?", des masterclass dans lesquelles sept entraîneurs expliquent leur façon d’aborder une phase de jeu spécifique (attaque placée, pressing, défense en zone, contre-attaque…).

• "Comment faire la différence?", une fois le coup d’envoi donné, du talent individuel au rôle du coach en passant par l’utilisation du vice ou la préparation des tirs au but.

• Une conclusion sur "Comment continuer à gagner?", parce que la quête ne s’arrête jamais et qu’il faut savoir se réinventer.

Consignes d’avant-match

"Les gars, l’objectif est simple: approfondir le plus possible tous les aspects de la performance. On a l’habitude de sortir des pavés et de trier des milliers de notes, toquons à toutes les portes pour apprendre le plus de choses possible et les rassembler dans un même ouvrage. En plus, avec le confinement, vous n'avez rien de mieux à faire, non?"

Staff

L’équipe complète des Dé-Managers a été reconduite après les bonnes performances de L’Odyssée du 10. Philippe Gargov apporte sa pluridisciplinarité, Christophe Kuchly sa science de la chute, Raphaël Cosmidis sa créativité et Julien Momont son immense force de travail. À l’approche d’une décennie commune, le groupe continue à bien vivre.

Arrêts de jeu

Que serait un livre des Dé-Managers sans ses schémas tactiques illustrant les matches évoqués? Vous retrouverez aussi des organigrammes types de l’organisation sportive des clubs, des encadrés pour rythmer la lecture et faire un pas de côté et, en bonus de fin, chaque intervenant interrogé a listé ses trois ingrédients clés pour remporter un match de foot.

Joueurs

Une soixantaine de témoins, longuement interrogés, en plus de ceux déjà croisés lors de la préparation des précédents ouvrages. Des joueurs (Benoît Cheyrou, Lorik Cana, Mathieu Bodmer, Éric Di Meco…), dirigeants (Michel Seydoux, Monchi, Andoni Zubizarreta, Mathieu Lacour, Damien Comolli…) et entraîneurs (Olivier Dall’Oglio, Christian Gourcuff, Luka Elsner, Patrice Lair, Peter Zeidler…).

Mais aussi des formateurs, spécialistes du développement individuel, préparateurs mentaux, psychologues, analystes vidéo, analystes de données, entraîneurs des gardiens, recruteurs, médecins, nutritionnistes, préparateurs physiques de clubs ou individuels, spécialistes de la récupération, responsables de cellules performance, arbitres…

Une formation équipée pour ne jamais être prise par surprise, mais où il faut se donner à fond pour gratter du temps de jeu.

Dirigeants

Un grand merci à Solar, qui nous a donné l’opportunité de travailler sur ce quatrième ouvrage, à Jérôme Latta, qui a cru dans le blog des Dé-Managers dès la fin d’année 2012 et continue d’en héberger les archives (dont le légendaire article "Hikaru No Goal: Loin du jeu, loin du cœur"), aux Cahiers de manière générale et évidemment à nos lecteurs dont chaque retour positif légitime les heures de sommeil à jamais envolées.