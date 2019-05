Comment faire du journalisme avec les stats ?

L’introduction progressive de ce qu’on appelle "les statistiques" dans le football a pris la forme d’une profonde révolution pour les staffs techniques, mais d’une transformation plus relative pour les médias spécialisés, qui ont intégré ce qu’il faut bien qualifier de nouvelles compétences avec plus ou moins de bonne volonté et de bonheur.

Elles ont leurs détracteurs, qui dénoncent une forme de fétichisme du chiffre et une prétention vaine à "révéler" une vérité scientifique ou objective du jeu – le football s’y prêtant plus mal que d’autres sports. De telles rationalisations auraient un effet désenchanteur voire déshumanisant, et seraient réductrices ou trompeuses: on pourrait "faire dire aux chiffres ce que l’on veut".

Il est néanmoins difficile de nier leur intérêt pour l’étude du jeu. Or, en dehors d’expériences audacieuses et réussies (comme dans les formats interactifs Explore de L’Équipe) et d’utilisations ponctuellement intéressantes, la banalisation des stats est allée de pair avec une certaine banalité. Alors, comment les statistiques peuvent-elles enrichir le traitement journalistique du football ? (…)

