Cavani et Icardi, frères devant

En chantant à la gloire d’Edinson Cavani lors du match qui fut le théâtre du houleux « retour » de Neymar Jr dans le onze du PSG, les ultras parisiens ont voulu en faire le symbole inversé de ce que représente le Brésilien à leurs yeux – légitimé par sa longévité au club et ses états de service.

Il y a trois ans, on s’était attaché à caractériser, à la lumière des statistiques, son profil d’attaquant. Il en était ressorti que Cavani a une capacité hors-norme à se procurer des occasions, mais affiche un taux de conversion dans la fourchette basse des top buteurs européens – catégorie à laquelle il appartient incontestablement.



À l’époque, le Parisien était encore moqué pour sa supposée maladresse devant le but, mais il était à l’orée d’une saison extraordinairement prolifique (43 buts toutes compétitions confondues). Las, il n’aura pu jouer ainsi "libéré" qu’entre le départ de Zlatan Ibrahimovic, qui l’avait contraint à un exil sur le côté droit, et l’arrivée des prodiges Kylian Mbappé et Neymar Jr l’été suivant… (…)

