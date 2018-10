Cartons et course en tête, le grand "spectacle" des grosses équipes

Une Balle dans le pied – Entre porno SM et corrida, le grand show des 5-0, est-ce encore du sport? Et quand les clubs riches survolent de plus en plus leur championnat, quel spectacle reste-t-il?

"Je pense vraiment que la chose la plus importante pour le football, c’est de divertir les gens. On ne sauve pas des vies, on ne crée rien, on n’est bon que pour le football. Si on ne divertissait pas les gens, pourquoi y jouer?" Ainsi Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, s’est-il exprimé dans un entretien avec The Guardian.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a diverti les gens en infligeant à l’Olympique lyonnais un 5-0 un peu spécial (…) Le match, qui n’avait pas encore basculé, fut plié façon origami. De la bonne prestation de l’OL et de certaines de ses pépites, il ne resta plus rien sur le panneau d’affichage, au contraire des coups d’éclats parisiens: courses météoriques, passes fatales, conclusions parfaites. Un feu d’artifice, une parade. Du grand spectacle.

Difficile de ne pas céder au plaisir procuré par des joueurs exceptionnels, de ne pas être enthousiasmé par les gestes réussis, ne pas acclamer la représentation. Difficile, d’une manière plus générale, de ne pas adhérer spontanément à la philosophie énoncée par Jürgen Klopp. Encore faut-il se demander ce qui est défini comme divertissement, quel est le type de spectacle désigné. (…)

