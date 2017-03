Barça-PSG : le scénario catastrophe et l’histoire à réécrire

(…) On a tendance, s'agissant d'expliquer un résultat, à essentialiser le score dans une sorte d'inversion de la causalité : le score final fournirait une sorte de vérité immanente (ce qui n'est pas complètement infondé, le score faisant autorité sur le plan de la compétition) à partir de laquelle on produit rétroactivement le sens d'un match, on reconstitue les causalités et on désigne les responsabilités. Sauf injustice ou malchance par trop flagrantes, on a raison si l'on gagne, tort si l'on perd. (…)

Dans le cas de Barcelone-PSG, le résultat est si cuisant qu'il sera difficile de dissuader les supporters de voir des coupables partout, de l'entraîneur aux joueurs en passant par les dirigeants. Sur le terrain, les Parisiens ont trop manqué de tout – confiance, qualité, lucidité – pour plaider des circonstances atténuantes, d'autant que leur adversaire de mercredi soir n'a pas eu besoin d'être brillant pour les terrasser. Néanmoins, la litanie des erreurs parisiennes, toutes "payées cash", n'abolit pas l'invraisemblance du résultat final : les Blaugrana ont eu besoin d'une providence extraordinairement généreuse pour défier les probabilités. (…)

