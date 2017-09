Aulas et le PSG : dans le piège de "l’élitisme"

Le spectaculaire mercato du Paris Saint-Germain a été abondamment commenté et analysé, et au premier rang de ces commentateurs figure Jean-Michel Aulas. Auparavant, le président de l’Olympique lyonnais avait été plutôt enclin à saluer les bienfaits de l’arrivée des Qataris pour le championnat de France, revalorisé en termes d’image et de potentiel économique. Cette fois, s’il a concédé que l’arrivée de la star brésilienne aurait un effet semblable, il n’a pas pu se retenir d’exprimer ce que l’on peut résumer comme un profond sentiment d’injustice.

Jean-Michel Aulas a-t-il raison de déplorer les dérives actuelles, ou de s’en sentir victime? Est-il bien placé pour les déplorer? Car sans faire le procès de "JMA", il est instructif de considérer ce que sa position dit des évolutions de l’industrie du football depuis une vingtaine d’années, évolutions dont il a été un acteur majeur, comme bénéficiaire… puis comme victime.(…)

LIRE L'ARTICLE