Arnaque a la tchadienne

* * * Texte librement inspiré d'une histoire vraie * * *





17 juillet 2016 , siège social du FC Metz. Machine a Café du deuxième étage

- Bernard, j'ai reçu un mail pour un partenariat maillot. Tu veux pas jeter un oeil?

Bernard Serin. Président du FC Metz depuis que Carlo Molinari lui a cédé la main en 2009. Physiquement il se trouve quelque part entre Tom Selleck et Gérard Hernandez, la pilosité blanche en plus.

- Oui Phi-hip, transfère-moi le mail.

-----------------------------------------

de: ministeredutourismeetdelageologie@tchadrepublique.org

à: Fcmetz@ligue2forever.fr

sujet: La bonne fortune sur le maillot, la richesse, l'espoir.

date: 17/07/2016 - 05:32

---------------------------------------

Excusez ce que ce mail peut causer cela faire 2 jours que j'ai envoyer mail pour sponsoriser club football par milliard de franc pour promouvoir beau pays tchad desert sahel tourisme et j'ai pas eu de réponse mais j'ai obtenu votre contact grace a epinal foot club logiciel. Je me nomme Baidi Lomey Gomdigue et je suis ministre du tchad de la géologie et tourisme et cela fait plusieurs mois que j'ai nécessité de promouvoir ma contrée en france par intermédiaire du sport de grand niveau car j'ai une longue maladie incurable et j'aimerais avant ma mort pouvoir réussir ma mission de ministre avec votre intermédiaire.

Attention ceci n'est pas une blague je vous prie de répondre mail. Mon ministère a des très gros moyens pour enrichir club de sport football.

Je vous contact car ce matin la banque mondiale du Tchad a insisté pour signaler que le club FC Metz très grand potentiel pour maillot sportif publicité. 8 milliard de francs CFA sont prêt a être débloqué pour vous, je vous enverrais le contact de mon gestionnaire financier si vous etes en mesure de recevoir cette somme.

Merci de répondre

Ministere du Tchad de la géologie et tourisme.

---------------------------------------------

- Quelle opportunité intéressante! Phi-hip, Combien ça fait huit milliards de Franc CFA?

- Ça ferait dans les douze millions d'euros , C'est une sacrée somme. Mais ça m'a l'air étrange comme proposition, tu ne trouves pas?

- Enfin, Phi-hip?! Un pays riche qui souhaite promouvoir son pays sur un maillot de foot ça existe non? Le Barça avec le Qatar par exemple, ou alors l'Azerbaïdjan qui a fait affaire avec notre ami Gervais. Bon le Tchad a l'air d'être moins riche mais ce n'est pas une raison pour refuser cette opportunité. Et puis ils risqueraient de financer les Nancéiens pour se venger. Et ça ... ça ... nous ne le voulons pas.

- (goguenard) Y a aussi les otho avec Sochaux?

- (esquissant un sourire) Phi-iiip ...

- Bon OK. Je m'occupe de la réponse.

----------------------------------------------------

de: Fcmetz@ligue2forever.fr

à: ministeredutourismeetdelageologie@tchadrepublique.org

sujet: AW: La bonne fortune sur le maillot, la richesse , l'espoir.

date: 17/07/2016 - 09:46

-----------------------------------------

Bonjour M. le Ministre.

Nous avons bien reçu votre mail et sommes très intéressés par votre proposition de sponsoring.

Le Tchad est un grand pays et la Moselle serait fière que son club puisse promouvoir votre belle république.

N'hésitez pas à nous envoyer de plus amples renseignements.

La ligue de football professionnel reprend dans quelques jours. Il serait très important que notre maillot arbore vos couleurs et votre nom.

Au plaisir de vous lire

Phillipe, représentant du président Serin

FC METZ

ajamélespremiersex-aequo.

-----------------------------------------

La clanche du bureau de Phi-hip s'actionne, le président Serin entre.

- Alors Phi-hip c'est bon cette affaire ça avance. Tiens prends une schneck je sais que t'en raffoles (NDA: contrairement au reste de la France ou la guerre "pain au chocolat-chocolatine" fait rage, les Messins utilisent le terme schneck pour parler du pain aux raisins. Les Monstres).

- Ui Bernard. On pourrait leur faire cracher au moins vinte millions à ceusses là.

- Exagère pas, on fera avec leurs propositions.

TIPBIDIP !

-----------------------------------------

de: ministeredutourismeetdelageologie@tchadrepublique.org

à: Fcmetz@ligue2forever.fr

CC: lechrist.lagnide@pdg.societetresserieuse.com

sujet: AW: La bonne fortune sur le maillot, la richesse, l'espoir.

date: 17/07/2016 - 10:12

-----------------------------------------

Bonjour Club FC Metz . nous sommes content faire affaire avec vous pour 10 milliards Francs CFA. Sponsor Maillot TCHAD .

Nous vous renvoyons vers notre agent négociation bancaire Lagnidé Christian de la société Nasuba qui gérer nos affaires bonjour

Ministere du Tchad de la geologie et tourisme.

-----------------------------------------

- Christian Lagnidé ... ce nom me dit quelque chose.

TIBIDIP !

----------------------------------------- de:lechrist.lagnide@pdg.societetresserieuse.com

à: Fcmetz@ligue2forever.fr

sujet: Sponsoring maillot négociation

date: 17/07/2016 - 10:15

-----------------------------------------

Cher dirigeant du FC Metz Je suis Christian Lagnidé. J'ai été chargé par le ministère de la géologie et du tourisme de l'éminente république du Tchad pour trouver un accord concernant un sponsoring maillot principal.

Le Ministère serait intéressé pour un partenariat de 3 ans.

Les sommes envisagées seraient de l'ordre de 12 millions d'euros, 4 millions chaque année versés en janvier de chaque année, soit janvier 2017, janvier 2018 et janvier 2019.

Le ministère souhaiterait que soient apposés sur le maillot du club de la Meuse, les termes suivants "TCHAD - Oasis du Sahel".

La question étant sensible dans notre pays, il serait opportun de ne pas ébruiter cette affaire avant signature du contrat définitif.

Étant représentant du ministère du Tchad, et étant l'intermédiaire auprès de votre société, je réclamerais quelques émoluments: la somme de 360.000 euros étalée sur ces 3 années, à moins que vous ne préfériez effectuer un unique versement.

Voici les coordonnées bancaires de notre société.

Société très sérieuse - Banque du Bénin - Porto-Novo

(RIB TRES SERIEUX)

Lagnidé Christian

Négociateur exclusif auprès du ministère de la géologie et du tourisme du Tchad

-----------------------------------------

Stupeur dans les locaux messins. On n’avait pas eu une telle opportunité financière depuis longtemps. Douze millions d'euros, c'est plus que ce qu'ont rapporté les transferts cumulés de Ribéry, Adebayor, Obraniak, Bassong et Louis Saha... Le champagne pourrait couler à flots, comme lors de la vente de Jocelyn Blanchard à la Juventus de Turin. La seule fois dans l'histoire du club où on a fait du pognon, du vrai, de l'oseille, partout, l'arnaque du siècle.

- Tu penses à la même chose que moi Phi-hip?

- Faut réfléchir patron, ça va un peu vite je trouve, mais c'est vrai que c'est une opportunité.

TIBIDIP !

-----------------------------------------

de:lechrist.lagnide@pdg.societetresserieuse.com

à: Fcmetz@ligue2forever.fr

sujet: RE.Sponsoring maillot négociation

date: 17/07/2016 - 10:21

-----------------------------------------

Cher dirigeant du FC Metz

Par souci d'honnêteté/ Le Ministère m'a demandé de vous signaler que cette offre a été également envoyée aux émissaires du Club de AS. Nancy

Informativement,

Lagnidé Christian

Négociateur exclusif auprès du ministère de la géologie et du tourisme du Tchad

-----------------------------------------

Une tension vient de schpritzer les deux metzins à lecture de ce dernier mail. Côte à côte, les visages se crispent. Une sorte d'énergie impulsive agite intérieurement les corps des deux dirigeants.

- Il faut agir vite Phi-hip. Le plus simple serait de payer très vite les intermédiaires pour faire affaire.

- Tu as raison on ne peut pas laisser ce pognon à nos voisins ...

- hé hé hé

- hé hé hé

- On les trouve où les 360.000?

- Baaaah on peut être brader un joueur...

- Brader? Tu veux dire vendre?

- Oui voilà. On pourrait vendre le Vénézuélien, l'attaquant.

- Ah oui bonne idée. Je contacte la banque pour assurer le versement.

Samedi 27 août 2016, quelques heures avant le coup d'envoi du match FC Metz - SCO Angers - Parking du Stade Saint Symphorien.

La lourde portière d'une Mercedes 220D blanche claque. Le véhicule est immatriculé en Belgique. Quatre hommes sortent, sapés, vestes satinées. Le chauffeur, malin, a osé le Style Mobutu. Rires dans l'assistance. En plus du président et de son équipe dirigeante, quelques anciens joueurs ont été invités, parmi lesquels Cyril Serredszum et Sylvain Kastendeuch. Dans quelques minutes ce petit monde ira officialiser le partenariat entre l'office du tourisme tchadien et le club lorrain, devant la presse locale et nationale. Signatures, maillots floqués, poignées de main, sourires, discours et mirabelle.

Cyril S.: Comment il s'appelle le Ministre?

Sylvain K.: Lequel , celui de la géologie?

Cyril S.: Oui .

Sylvain K.: Baidi Lomey Gomdigue.

Cyril S.: hu hu hu , quel nom a la con!

Sylvain K.: Tu l'as dit oui, hu hu hu.

La joie se lit sur les visages. Dans quelques minutes le groupe Magic System chantera un petit morceau pour chauffer le stade à blanc, avant que le club local ne remporte une belle victoire par deux buts à zéro, transformant cette jolie soirée en une vraie fête!

Jeudi 2 septembre 2016, intervention télévisée du Ministre des sports du Tchad M. Betel Miarom

En substance: "Jamais, ô grand jamais, le Tchad n’a signé un contrat avec le FC Metz pour le financer à hauteur de 8 milliards CFA (12 millions d'euros). Nous ne saurions mener des activités à l’encontre de l’intérêt général."

- Phi-hip .... c'est quoi ces conneries?

-Je sais pas Bernard je découvre. Tout comme toi?

(...)

- J'ai eu monsieur Lagnidé, il semblerait que tout soit normal, le ministre des sports du Tchad ne fait pas partie du partenariat. La filiale de la société de presse béninoise gère le contrat. Il a ajouté qu'un premier versement devrait tomber en novembre, puis un second en janvier.

- Bon tout va bien ... Les politiciens dans ces pays-là , quand même... Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries... C'est pas en France que l'on verrait un homme politique mentir avec autant d'aplomb!

- Monsieur Lagnidé demande si on peut passer par Western Union pour le transfert.

- Western Union??

- Oui je sais pas il semblerait que sortir des devises de ces pays soit compliqué.

- Bon eh bien qu'il fasse au plus simple.

Vendredi 10 février 2017, Bernard Serin s'adresse à la presse

En substance: "La société LC2 ayant rencontré d’importantes difficultés pour honorer certaines échéances de paiement contractuellement prévues, les effets du contrat de partenariat signé avec le FC Metz, via son agence de marketing Sport Vision, sont suspendus à compter de ce jour."

- Phi-hip

- Oui Bernard?

- On s'est bien fait enfiler, non?

- Oui Bernard.

- ...

- Sinon j'ai reçu un mail récemment, qui pourrait t'intéresser.

- Phi-hip

- Oui Bernard?

- Ta gueule...