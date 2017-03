Arbitrage vidéo, minute zéro

Dans les instants ayant suivi celui où la reprise de la tête d'Antoine Griezmann propulse le ballon dans les filets de David De Gea, on a pu voir la joie du buteur et de ses coéquipiers, entendre la clameur du stade et les cris des commentateurs. Les pensées ont eu le temps de défiler : sur ce but heureux compte tenu de la domination espagnole, sur Griezmann en réussite, sur cette belle action collective… "Pas de hors-jeu !" crie immédiatement Grégoire Margotton au micro de TF1, constatant que l'assistant n'avait pas levé son drapeau, avant de célébrer avec enthousiasme l'ouverture du score. Mauvais réflexe, ancienne habitude. Idem pour les spectateurs du Stade de France que le réalisateur montre en train d'exulter, idem pour nous autres devant les écrans.

Il va falloir reprogrammer le logiciel émotionnel, apprendre à avoir des demi-joies, à les retarder, à les diluer dans l'attente de la vraie décision. Nous entrons dans le régime de l'émotion en différé, dans un jeu où un arbitre en cabine inscrira des buts. (…)

